台股漲幅到盡頭了？隱者「4面向」分析：資金面短期對股市較壓抑！

台股的漲幅到盡頭了嗎？

台股這兩天颱風假，躲過全球股市大跌，納指昨（24日）天跌654點，一週跌1300點（-4.3%）七月到現在，台股最大跌幅也達2000點（-8.8%）。

如果要找股市反轉的時機，我會觀察這波帶動股市上漲的龍頭股，如果先回跌，技術線走弱就要留意。

目前看，近一週很多科技股跌不少，蘋果週跌5.1%、輝達週跌6.3%、美超微週跌14.4%、特斯拉週跌14.4%、台積電ADR 一週也跌了9%，這些都還要再後續觀察。

題外話，個股是如此，如果是選擇權或是融資更膽戰心驚。

我有朋友玩科技股的選擇權，今年本來賺好幾倍，這幾天美股回跌資產也少了30%以上。是還賺不少，但如果繼續積極開槓桿，可能很難熬過股市波動放大甩轎的過程，又回到他們以前每一次的痛苦經驗：

開槓桿很快的時間賺了上千萬，但又以更快的時間化為烏有。

上面是獲利回吐的故事，但也有台股創新高放空的悲劇：

這幾天和朋友聊天，他在之前20600點時，他的營業員和他說，有個投顧老師去抵押房子借了1000多萬，原因是放空台指期，個股賺的賠完還不夠，但我也不知道後來台股飆到24000點後，後續故事如何？

另一個是朋友哥哥在股市待了很久，相信台股每次創新高就會拉回，好幾次的18000點就是如此，於是放空台指期，原本虧800萬，把自己投資的小套房賣了，後來不甘心繼續放空，竟然又虧了2000多萬，只好把現在跟家人住的房子賣了，還不夠，不知道該怎麼辦。

現在市場分兩頭，一頭是台積電股價上1000元、鴻海創新高，美股AI個股也很強勢，另一頭是之前的熱門股卻同時跌不少、像是緯穎高點回跌-27%、力積電-19%、創意-15%。

雖然這波台積電大漲，但我不認為因為台積電這波能讓很多人致富，積極投資股票的人，往往覺得台積電無聊。會長期持有並重壓台積電的散戶並不多，這波賺到最多的，還是外資、主權基金、壽險公司、退撫基金等大型法人。

也因此，很多人心中納悶，看自己持股對不上台股有20000點的行情。

之前提過，指數上漲要看成分股，台股前五大成分股都和AI有關，台積電佔35%、鴻海佔3.8%、聯發科佔2.8%、廣達佔1.6%。當較大成分股受惠AI上漲，我們也常誤導指數代表整個台股都上漲。

回到開頭問題，台股的漲幅到盡頭了嗎？

前面提到看領頭羊個股狀況外，更重要的，是要看市場資金還有活水嗎？

股市像是火箭，而資金是股市的燃料，沒有足夠的資金，火箭難以升空。

我從幾個面向來聊幾個該考量的市場資金：

1.房市上漲能多久？

股市和房市息息相關，當你買了股票賺到錢就會去買房子，無論自住會是投資，而房子賺了錢也會拿到股市買績優股。要留意近期有些銀行已經開始不辦理房貸，因房貸放款比重對銀行有一定規範，目前很多銀行房貸佔比偏高因此暫緩。

另一個是新青安貸款抓到1500人人頭炒房，但這也是冰山一角，對銀行來說也是戒慎恐懼。因此，房市短期資金開始緊縮，對股市影響也要注意。

2.質押利率變貴

之前很多人會質押股票，再去買股。例如買台積電，然後質押台積電後再去買其他股票，質押利率比融資低很多，過去2%起跳，融資可能都要6%，但近期開始有些券商調升質押利率超過3%，槓桿成本也變高。

3.股轉債開始了嗎？

近期經濟數據都顯示通膨降溫明顯，目前九月降息機率已經90%以上。今年第一季開始我常提到股轉債會影響股市走勢。兩個月前我買了一些債券型ETF，五月低點到現在兩個月漲6%，對債券平穩走勢來說算漲不少，隨著降息更明確，大型投資法人股轉債的資金流向也會影響股市。

4.壽險還有多少錢？

壽險可以說是國內最大型的法人，擁有最多的資金，前三大壽險資金規模加起來超過十五兆，而退撫基金差不多六兆。若以壽險將20%資金投資股市，也有超過3兆資金，但在高利率環境下，投資型保單報酬率可能都沒有定存高，因此壽險也可能面臨保戶贖回資金的可能，導致壽險後續較有資金壓力。

總結來說，以資金面來看，我認為短期對股市較壓抑。

不過，若以基本面來看，我覺得長線還是有很多機會，除了是AI的量體太大，能支撐長期的產業成長。

另外，像是一開始說的，加權指數大漲，還是有不少低基期的個股。

我現在會怎麼做？之前Podcast聊到投資的致富公式

低基期+基本面好轉+長期投資

因此，先找低基期，我會剔除本益比位階超過1.5倍的個股。

接著，目前七月多了，我會以個股明年而非今年的成長性評估，然後再觀察近期個股營收表現，挑選基本面好轉的。

舉例而言，散熱股明年成長加速、IP股近月營收優於預期、IC設計有些下半年較上半年增溫、砷化鎵營收沒在惡化，而每年都會有一波生技，去年保瑞很熱，今年生技很冷，會不會再第四季出現行情呢？這些都可以再進一步研究。

最後，當有找到好標的，那就調配好資金，做長期投資。如果看好標的價位還沒到，那就等股價落入甜蜜點再出手吧，不用急！

人們常很快賺到錢過度自信而忽略風險，又或是虧了錢不願放下只想拼回來。開槓桿無腦做多、無腦做空，都會是輸家。

我們要做的，就是在不確定的時候，保持資金彈性，然後一定要有策略，否則股價無論上或下，都會心慌，很急忙做決定。

心中要做到定，記得，永遠把事情往更長遠看，頭腦就能更清楚知道該做什麼。

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