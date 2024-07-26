快訊

南台灣大淹水 千億前瞻計畫治水打水漂？

奧運開幕倒數！俄羅斯暗中破壞的安全隱憂？

距離凱米颱風遠…為何高雄淹水嚴重？ 鄭明典1張圖解惑

美股連續大跌三天完全深不見底！ 專家：預計把持有的電子股減碼到2成

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股深不見底，7/19發文說要把電子股降到5成，明（26日）天繼續把電子股降到2成，然後投信提款的聯鈞直接賣了！

特斯拉Alphabet財報不如預期，其實細細觀察Alphabet財報還可以，主要是在恐慌的情緒，讓美國科技股颱風時間大跌，已經連續大跌三天完全深不見底，所以明天繼續把持有的電子股減碼到2成，目前美股被空頭陰霾整個壟罩住，完全沒有看到隧道的盡頭。

今天美國GDP公布即使消除經濟衰退的疑慮，不過整個美股仍然在恐慌中，我們不要去摸頭也不要去摸底，就等整個底部出現再去買比較安全，目前先慢慢把資金撤出，等底部出來再進場。

只能說這個颱風真的是帶衰，連續兩天想在台股賣股票也無法，市場待久了什麼怪事都有啊！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Alphabet 台股 投信 特斯拉 科技股 美股 風險 颱風

延伸閱讀

買00919靠股息每月加薪1.1至1.2萬元！ 專家：約莫需要50張左右

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

00878、00713、00919、00929、0056…今年以來漲幅！ 存股哥：心法記住成「心態大師」

預估00878本季配息0.45元！存股哥舉先例00929：回歸正軌不能說它爛

相關新聞

台股漲幅到盡頭了？隱者「4面向」分析：資金面短期對股市較壓抑！

如果要找股市反轉的時機，我會觀察這波帶動股市上漲的龍頭股，如果先回跌，技術線走弱就要留意。

美股連續大跌三天完全深不見底！ 專家：預計把持有的電子股減碼到2成

美國科技股在颱風時間大跌，已經連續大跌三天完全深不見底...

美科技股掀風暴…台股警戒 開盤面臨補跌壓力

投資人對人工智慧（AI）題材續航力與歐洲、中國大陸的經濟擔憂，24日在美股掀起「科技股風暴」，那斯達克綜合指數與費城半導...

台股連2天休市 證交稅恐少30億

受到凱米颱風影響，台股連續兩天休市，若以6月證交稅收入、交易天數來推估，休市兩天流失證交稅約30億元，是否會影響到7月證...

聯準會降息否、輝達財報 牽動台股

台股因凱米颱風休市兩天，期間美股重挫，費城半導體指數跌破季線，由於七月向來是美國科技股嚴苛時刻，專家預期，短線方向將取決...

就市論勢／綠能、蘋果新機題材 耀眼

美國6月CPI年增3%，扣除波動較大的食物及能源後，核心CPI年增3.3%，兩者皆較市場預期為低。通膨連續數月放緩，勞動市場不再火熱，失業率向上突破4%關卡，聯準會官員近期談話中也釋出鴿派訊號，使市場對今年降息預期從原先1~2碼提高到2~3碼，且9月啟動降息機率大增，有利股市多頭走勢延續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。