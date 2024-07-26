美股連續大跌三天完全深不見底！ 專家：預計把持有的電子股減碼到2成
美股深不見底，7/19發文說要把電子股降到5成，明（26日）天繼續把電子股降到2成，然後投信提款的聯鈞直接賣了！
特斯拉和Alphabet財報不如預期，其實細細觀察Alphabet財報還可以，主要是在恐慌的情緒，讓美國科技股在颱風時間大跌，已經連續大跌三天完全深不見底，所以明天繼續把持有的電子股減碼到2成，目前美股被空頭陰霾整個壟罩住，完全沒有看到隧道的盡頭。
今天美國GDP公布即使消除經濟衰退的疑慮，不過整個美股仍然在恐慌中，我們不要去摸頭也不要去摸底，就等整個底部出現再去買比較安全，目前先慢慢把資金撤出，等底部出來再進場。
只能說這個颱風真的是帶衰，連續兩天想在台股賣股票也無法，市場待久了什麼怪事都有啊！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言