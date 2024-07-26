美股連續大跌三天完全深不見底！ 專家：預計把持有的電子股減碼到2成

美股深不見底，7/19發文說要把電子股降到5成，明（26日）天繼續把電子股降到2成，然後投信提款的聯鈞直接賣了！

特斯拉和Alphabet財報不如預期，其實細細觀察Alphabet財報還可以，主要是在恐慌的情緒，讓美國科技股在颱風時間大跌，已經連續大跌三天完全深不見底，所以明天繼續把持有的電子股減碼到2成，目前美股被空頭陰霾整個壟罩住，完全沒有看到隧道的盡頭。

今天美國GDP公布即使消除經濟衰退的疑慮，不過整個美股仍然在恐慌中，我們不要去摸頭也不要去摸底，就等整個底部出現再去買比較安全，目前先慢慢把資金撤出，等底部出來再進場。

只能說這個颱風真的是帶衰，連續兩天想在台股賣股票也無法，市場待久了什麼怪事都有啊！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。