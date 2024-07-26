美科技股掀風暴…台股警戒 開盤面臨補跌壓力

投資人對人工智慧（AI）題材續航力與歐洲、中國大陸的經濟擔憂，24日在美股掀起「科技股風暴」，那斯達克綜合指數與費城半導體指數均大跌，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、台積電ADR等股價更成為重災區。法人評估，台股因颱風休市兩天，今日恢復交易將有補跌壓力，大盤、台積電（2330）恐雙雙回測季線。

特斯拉與Google母公司字母（Alphabet）財報引發投資人對於AI支出成效的疑慮，並且擔心其他科技業者的業績表現，24日引爆美國科技股賣壓，那斯達克綜合指數大跌3.6%，為2022年10月以來最大單日跌幅。費城半導體指數大跌5.4%，「科技七雄」更從雲端跌落凡間，從7月10日的波段高點回落逾10%，為去年10月來首度跌入修正領域。

台股休市兩天國際股市概況

而且賣壓25日蔓延到歐亞股市，歐股普遍跌逾1%，亞股跌到一個月低點，日股更重挫逾千點（跌幅逾3%），指標股車用晶片瑞薩因上季財報令人失望，股價盤中崩跌多達16%。

Vital知識公司分析師克里薩福里指出，科技股的問題不在於獲利不完美，而是這個族群仍深陷入暴力輪動交易。

台灣因連續兩天颱風假，碰上國際市場動盪，外資法人與投顧業者紛紛加班，沙盤推演各種劇本。統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清表示，以台股休市期間，台積電ADR累積跌幅5.6%，及富台指、摩台指下跌逾3%推估，今日大盤恐將23日上漲點數又「吐回去」，與台積電同步回測季線支撐。建議反彈降低持股水位，並轉向傳產、金融、高殖利率股避險。

黎方國分析，美科技股、台股今年上半年多頭交易主軸，在於人工智慧（AI）、美聯準會（Fed）降息等題材，但隨川普成為共和黨總統候選人且聲勢高漲，部分市場資金轉向「川普交易」，買進石化、鋼鐵、汽車等高汙染族群，預期民主黨正式提名賀錦麗為總統候選人前，科技股難有好臉色。