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聯準會降息否、輝達財報 牽動台股

聯合報／ 記者陳儷方、編譯季晶晶／綜合報導

台股因凱米颱風休市兩天，期間美股重挫，費城半導體指數跌破季線，由於七月向來是美國科技股嚴苛時刻，專家預期，短線方向將取決於美國聯準會（Ｆｅｄ）下周透露降息線索，以及輝達（ＮＶＩＤＩＡ）在八月廿一日公布的上季財報。

美國大型科技股七月來走弱，因市場預期Ｆｅｄ將於九月降息、年底前將降息不只一次，引發美股類股輪動，最新利空則是特斯拉和Google母公司字母財報引發人工智慧（ＡＩ）投資可能要花更長時間才能看到效益，美國房市數據疲弱及紐約前聯準銀行總裁杜雷呼籲Ｆｅｄ降息。

但「跌勢會持續多久」？外媒引述Cetera投資長高曼預期，股市將重演類似去年同期出現的回檔走勢，當時標普五百指數七月底觸頂後，十月曾短暫跌進修正區域。

至於對台股影響，國內分析師認為，目前下檔均線支撐約在季線的二萬二千一百多點，以及半年線的二萬八百點。止穩關鍵應觀察下周重量級科技公司財報公布後，股價能否止跌回升。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，下周二、三、四包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta等公布財報，若表現優異且股價能上揚，美科技股修正就可能告一段落，台股也能跟著回到多頭軌道。

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