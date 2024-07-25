就市論勢／綠能、蘋果新機題材 耀眼

盤勢分析

美國6月CPI年增3%，扣除波動較大的食物及能源後，核心CPI年增3.3%，兩者皆較市場預期為低。通膨連續數月放緩，勞動市場不再火熱，失業率向上突破4%關卡，聯準會官員近期談話中也釋出鴿派訊號，使市場對今年降息預期從原先1~2碼提高到2~3碼，且9月啟動降息機率大增，有利股市多頭走勢延續。

觀察近期AI權值類股漲多後轉趨震盪，資金有流向其他族群跡象。時序進入第2季企業財報公布期，股市上漲熱度略為降溫，市場重點關注科技巨頭對半導體和AI產業未來成長展望，預計將對台股後續走勢造成影響。

隨著降息時點接近，股市評價面壓力可望得到舒緩，高本益比的成長型、中小型類股將受到資金青睞，扭轉上半年由科技巨頭主導上漲的格局，類股輪動上漲。

投資建議

近期台股拉回整理，可趁機逢低布局。操作以選股不選市為主軸，儘管短線AI類股股價出現漲多震盪，但長期仍看好AI相關題材發展，特別是新導入散熱技術解決方案（SideCar）供應商、新AI應用產品及新進供應商等。

非AI族群則看好蘋果新機題材及綠能，蘋果發表AI功能後受到市場關注，使下半年蘋果相關供應鏈可望受到矚目。AI運算耗電量大，在能源供應吃緊的情況下，擴大多樣性的電力來源趨勢仍沒改變，故對重電族群持正面看法。