就市論勢／綠能、蘋果新機題材 耀眼

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

美國6月CPI年增3%，扣除波動較大的食物及能源後，核心CPI年增3.3%，兩者皆較市場預期為低。通膨連續數月放緩，勞動市場不再火熱，失業率向上突破4%關卡，聯準會官員近期談話中也釋出鴿派訊號，使市場對今年降息預期從原先1~2碼提高到2~3碼，且9月啟動降息機率大增，有利股市多頭走勢延續。

觀察近期AI權值類股漲多後轉趨震盪，資金有流向其他族群跡象。時序進入第2季企業財報公布期，股市上漲熱度略為降溫，市場重點關注科技巨頭對半導體和AI產業未來成長展望，預計將對台股後續走勢造成影響。

隨著降息時點接近，股市評價面壓力可望得到舒緩，高本益比的成長型、中小型類股將受到資金青睞，扭轉上半年由科技巨頭主導上漲的格局，類股輪動上漲。

投資建議

近期台股拉回整理，可趁機逢低布局。操作以選股不選市為主軸，儘管短線AI類股股價出現漲多震盪，但長期仍看好AI相關題材發展，特別是新導入散熱技術解決方案（SideCar）供應商、新AI應用產品及新進供應商等。

非AI族群則看好蘋果新機題材及綠能，蘋果發表AI功能後受到市場關注，使下半年蘋果相關供應鏈可望受到矚目。AI運算耗電量大，在能源供應吃緊的情況下，擴大多樣性的電力來源趨勢仍沒改變，故對重電族群持正面看法。

AI 蘋果 降息

延伸閱讀

中國連續降息 人民幣兌美元匯率大漲

財報失色美科技股倒地 台股提防賣壓

台股8月行情 群益投顧：台股震盪整理 關注五大題材族群

蘋果全新超薄iPhone 17 傳配備6.6吋螢幕 動態島不縮小

相關新聞

70萬股東注意！這四檔金融股延到26日除權息交易

因凱米颱風來襲連放兩天颱風假，台股連續休市兩天。導致原定於本周三、周四（24日、25日）要進行除權息交易的四檔金融股，都...

台股連2天休市 證交稅恐少30億

受到凱米颱風影響，台股連續兩天休市，若以6月證交稅收入、交易天數來推估，休市兩天流失證交稅約30億元，是否會影響到7月證...

聯準會降息否、輝達財報 牽動台股

台股因凱米颱風休市兩天，期間美股重挫，費城半導體指數跌破季線，由於七月向來是美國科技股嚴苛時刻，專家預期，短線方向將取決...

就市論勢／綠能、蘋果新機題材 耀眼

美國6月CPI年增3%，扣除波動較大的食物及能源後，核心CPI年增3.3%，兩者皆較市場預期為低。通膨連續數月放緩，勞動市場不再火熱，失業率向上突破4%關卡，聯準會官員近期談話中也釋出鴿派訊號，使市場對今年降息預期從原先1~2碼提高到2~3碼，且9月啟動降息機率大增，有利股市多頭走勢延續。

大摩：面板報價7月下旬將逐季下滑 短期情緒較悲觀

面板族群自7月中旬報價開始回落，群創（3481）、友達（2409）股價也同步走弱。摩根士丹利（大摩）證券預估，電視面板價格...

AI 股大跌、會不會重演網通泡沫2.0劇情？投信法人這樣說

近期受美國科技股股價普遍進入整理，今年以來漲勢凌厲的AI概念股面臨評價修正，AI狂潮會不會重演網通泡沫2.0劇情？凱基投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。