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大摩：面板報價7月下旬將逐季下滑 短期情緒較悲觀

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
友達光電。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
友達光電。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

面板族群自7月中旬報價開始回落，群創（3481）、友達（2409）股價也同步走弱。摩根士丹利（大摩）證券預估，電視面板價格將在7月下旬開始下滑，短期內情緒較為悲觀，因此給予群創「中立」評等、友達則為「劣於大盤」。

大摩科技產業分析師楊泓極在最新釋出的「大中華科技硬體產業」研究報告中預估，電視面板價格在7月下半月普遍開始下降，並可能在2024年下半年以每月1%至2%的速度持續下滑，在目前的發展趨勢下，面板族群並沒有強勁的催化劑。

楊泓極分析，尤其目前主流的32英吋、43英吋、55英吋和65英吋的電視面板價格，分別下跌3%、2%、1%和1%，導致整個7月份的平均價格下降了2%，符合預期。

值得注意的是，目前價格修正的幅度略大於大摩預期，已超過原先預估（每月下降1%）。展望後市，市場預計，由於2024年下半年季節性回補，導致庫存略高，再加上終端需求不如預期，因此電視面板價格將以每月1-2%的速度持續下跌。

另外，若按照季平均估算，預計 2024年第3季電視面板價格的季增率將下降至個位數低位，第2季則將季增5%。

面板類股方面，短期內上行空間有限。根據產業歷史經驗，面板價格與面板製造商股價間有高度相關性，大摩預估短期內市場情緒可能趨向悲觀，因此在整體面板族群上，建議投資人轉為較保守的立場。

在台系供應鏈上，大摩維持群創「中立」評級，目標價13.5元；友達則是維持「劣於大盤」評級、目標價13.3元；其中聯詠受惠DDIC（面板驅動晶片），主因成本削減帶來穩定毛利率，蘋果手機換機潮、以及折疊智慧型手機帶來的上行潛力，因此給予「優於大盤」評等。

大摩 電視面板

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