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70萬股東注意！這四檔金融股延到26日除權息交易

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
因凱米颱風來襲連放兩天颱風假，台股連續休市兩天。中央社
因凱米颱風來襲連放兩天颱風假，台股連續休市兩天。中央社

因凱米颱風來襲連放兩天颱風假，台股連續休市兩天。導致原定於本周三、周四（24日、25日）要進行除權息交易的四檔金融股，都將順延至26日一起除權息，提醒這四檔金融股總計牽涉逾70萬股東要留意。不過，由於休市兩天，恐怕原本想除權息前一天賣股、不想參加原定周四除權息兩檔個股的投資人，都要被迫參加；同理，想等除權息前一天才買股參加除權息賺股利的投資人，也來不及了。

凱米颱風今天離開台灣，台北市風雨未達停班課標準，26日台股應會正常交易。王道銀行（2897）原定7月24日除息交易，每股現金股息股東會通過為0.45元，但是因為甲種特別股部分轉換為普通股，因此王道銀調整現金股息息值為每股約0.4412元。聯邦銀行（2838）原定7月24日除息每股現金股息0.2元，除權每股股票股利0.7元。第一保（2852）原定7月25日除息每股現金1.13元，玉山金（2884）原定7月25日除息每股現金股息1.2元、除權每股股票股利0.2003元。這四檔金融股因台股休市兩天，都將順延至明天、7月26日進行除權息交易。

法人分析，近期台股在短短幾個交易之內，指數重挫了2,200多點，觀察這四檔明天除權息交易的金融股，玉山金的股價表現相對強勢，在周二（23日）也就是除權息的前一個交易日，股價還站穩在月線之上。明天周五除權息股價將碰觸季線支撐。若股價在除權息當天表現不錯，將有利於股價站穩在季線之上，逐漸邁向填權息之路。

王道銀行股價於周二還上漲0.94%，仍站穩在季線之上，周五除息後，股價也將觸及季線支撐；聯邦銀行股價則是在周二強勢上漲了1.85%。第一保也在周二上漲1.24%，目前第一保股價已跌破季線，若除息之後股價能夠回升、填息並站穩在季線之上，則從技術面觀察其多頭格局不變。

除息 除權息

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