債券 ETF 投資續熱 非投等債 ETF 看俏

台灣債券ETF投資趨勢持續發熱，從整體規模、檔數；受益人數都是呈現逐年增加，現階段總規模已來到2.7兆元新高水位，檔數也來到91檔，受益人數也來到1,774,738人創新高。法人表示，從歷史數據來看，只要美國聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈；現階段處於降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

據了解，台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，群益優選非投等債ETF（00953B）將在8月5日開募，00953B發行價為10元，也有平準金機制，票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，提到非投資等級債，投資人不免認為它是一種與股市連動性高的風險性資產，波動度也會隨之擴大，但長期而言，非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場布局相關標的。