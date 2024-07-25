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台股短線為何震盪？ 融資減肥不足「五大指標」顯示台股相對過高

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股近期在外資、自營商、散戶大舉砍倉下，指數回檔修正，特別是代表散戶的融資餘額，目前顯示短線融資減肥不足，短線恐不利指數強彈。市場法人表示，五大指標均顯示台股相對過高，投資人應保持謹慎態度。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師分析，近期台股短線大幅下跌，首要原因基本上為「散戶多殺多」，融資容易引發提前自斷，加速行情跌勢。

其次，散戶20個多月以來，風險意識低，並未留意台股行情已浮現五大相對高點的訊號，包括：台股今年本益比已達23倍、殖利率僅剩約2.2%、若將台股市值除以M2約為1.2倍為歷史新高（過往平均僅0.8倍）、另除以M1同樣也是歷史新高、巴菲特指標（市值除以GDP）已逾400%。

五大指標均顯示台股相對過高，融資卻不減反增，加深行情修正的劇烈性。目前融資減肥幅度仍不足，至少大約還要再減10%。展望後市，今年台股行情若能順利度過第3、4季則可順水推舟，第4季至明年第2季則約是本波多頭行情尾聲。

市場名師提醒，應嚴控持股比低於50%，避免積極開槓桿且大幅擴增信用交易，靜待盤勢站穩23,000點、台積電站回千元大關後，適度調升持股水位。

另根據統計，台股高檔套牢、靜待停損的融資餘額賣壓約達60億元，加上今年來高達925億元的獲利了結賣壓陸續釋放，增加短線籌碼的不穩定性。此外，融資餘額從高點的3,404億元下降至23日的3,288億元，減幅僅3.4%，相較於同期大盤指數的跌幅3.8%而言，顯示短線融資的減少仍然不足。

台股 散戶

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