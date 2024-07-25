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財報失色美科技股倒地 台股提防賣壓

中央社／ 台北25日電

美國科技財報季展開，若干重量級公司本週相繼公布財報不如預期，引發失望性賣壓出籠，美科技股股價24日倒成一片，台積電ADR暴跌10.02美元或5.9%，收在159.8美元。台股今天因凱米颱風來襲連續第2天休市，法人提醒，台股與美股連動性高，短線仍得提防賣壓。

包括恩浦智（NXP）、特斯拉（Tesla）、Google母公司Alphabet等重量級公司本週相繼公布財報不如預期，加劇市場對於大型科技股估值過高的擔憂，24日美股主要指數收盤重挫。道瓊工業指數終場下挫504.22點，或1.25%，收報39853.87點。標準普爾500指數下跌128.61點，或2.31%，收在5427.13點。那斯達克指數大跌654.94點，或3.64%，收在17342.41點。費城半導體指數重挫292.24點，或5.41%，收在5105.65點。

個股方面，Tesla股價重挫30.39美元或12.33%，收在215.99美元；Alphabet跌9.16美元或5.04%，收在172.63美元；輝達（NVIDIA）也重跌8.34美元或6.8%，收在114.25美元。

法人分析，台股與美股連動性高，尤其是科技股。上週台股隨美股大跌主要是政治因素，原本市場寄望美科技股財報季本週展開，業績題材可以帶動盤勢迅速回穩，但包括NXP、Tesla、Alphabet本週接連公布令人失望的成績單，造成24日美國科技股再度出現重挫。

分析指出，一方面科技股過去一段時間漲幅相當大，整理需要時間；二方面現在市場對於科技股期待相當高，任何風吹草動，容易造成市場波動加劇，建議投資人短線得特別提防，靜待美股止穩。

科技股 美股

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