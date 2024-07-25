台股三多 行情還有戲 下半年大盤有望再攀峰

台股七個交易日來，自24,416點歷史新高大幅回落至最低22,130點，區間最大跌點高達2,285點、跌幅9.3%，氛圍雖急速轉趨保守，但法人指出，台股基本面暢旺，包括蘋果新機換機潮、AI族群第3季營收、美股財報季等三基本面利多加持，下半年行情不看淡，有望再攀新高。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，政治議題是短線因素，雖導致市場波動大，但中長線仍以基本面為關鍵。

法人看台股後市利多 圖／經濟日報提供

台股基本面無虞，如經濟部公布6月外銷訂單年增3.1%，連四紅，主因人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求推升，再加上傳產訂單部分回溫，後市AI相關族群第3季營收，尤其包括AI伺服器等，持續看旺。

接下來，美股超級財報季為近期焦點，包括最具指標性重量級的輝達（NVIDIA）預定8月28日公布第2季財報，市場普遍偏多看待且營收獲利可望逐季走升；此外，蘋果iPhone 16今年9月將推出首次導入「Apple Intelligence」生成式AI功能的智慧新機，有助換機潮推動，也將帶旺下半年相關台廠供應鏈。

另外在短線支撐上同樣具備三大利多，指數有望再度彈至23,000點。陳奕光分析，首先，台積電（2330）股價站回千元大關可期，獲利數字有望讓其本益比「越漲越下降」，今年市場預估台積電每股稅後純益（EPS）約41.5元、明年約55元、2026年約65元，獲利數字逐年走高，本益比會隨之下滑。

第二，在內外資籌碼對決上，內資買超有機會對抗外資賣超；第三，在中國大陸降息，再搭配聯準會（Fed）9月降息機率提升，預期資金寬鬆下，台股表現可期。

至於台股何時由反彈轉回升？由於目前盤勢暫時位於22,000點至23,000點區間震盪，若後續順利站回月線，才會順利由反彈轉回升，建議反彈格局下操作仍需謹慎，選股不選市，布局可留意奧運概念、生技、中概電子股等相關族群。

不過，另有法人也提醒，台股若反彈無力，不排除將回測季線支撐：一、台股短線修正未完畢，且23日指數大漲，量能急凍，顯示追價無力；二、周線MACD即將高檔向下死亡交叉，KD則已率先高檔死亡交叉向下，需留意中期修正壓力；三、根據機率密度函數，目前台股中線下跌機率仍高達75%。