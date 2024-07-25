合庫、華銀 台股持股部位最高

台股大盤指數第2季上漲2,737.8點，漲幅高達13.4%，至第1季底國銀的股票投資部位前五大清一色為公股行庫，以合庫銀466億元居冠、華南銀417億居次，是唯二突破400億元大關的，彰銀為258億元排第三，其後是一銀233億元及兆豐銀232億元。在第2季市場大好之下，將有豐厚資本利得可實現，並挹注明年配息底氣。

據了解，公股銀多以績優及高股息股為投資標的，並帳列其他綜合損益，上半年資本市場氣勢如虹，評價利益大增，依會計準則規定，以上帳列FVOCI的股票處分後損益不影響每股稅後純益（EPS），而是直接轉列保留盈餘，對明年配息空間有所助益。另方面，鎖定除權息後收取到的股利則是進損益表，因此，7、8月股利入帳貢獻亦是銀行獲利「大月」。另，金融指數第2季亦上漲10.1%，據悉，有公股銀第1季底即相當看好金融股的高殖利率並進行布局，在金融股「大象跳舞」之下亦有相當獲利。

國銀股票部位排在前五大公股銀之後的是台北富邦、有230億元部位，居民營銀行之冠，緊隨其後的是玉山銀及國泰世華，部位均約210億元，北富銀、玉山及國泰世華為民營台股投資前三強。

若以股票未實現部位評價利益觀之，首季以華銀、一銀分別新增30億元及29.7億元最高，北富銀和兆豐也有逾20億元，潛在資本利得豐厚、可轉入保留盈餘愈多。