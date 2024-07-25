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公股銀 逢低加碼台股

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
銀行示意圖。 中信房屋／提供
銀行示意圖。 中信房屋／提供

台股短線重挫2,000點，向來肩負護盤重任的公股銀主管指出，近期並未接到「特殊護盤任務」，但確實有自主「逢低加碼」，主要布局是以賺取股息為主，因此，鎖定有些還未除權息的個股加碼，等待這兩月豐厚的股息入帳，整體而言還是站買方居多。

台股本月中起從24,416高點跌至22日最低22,256點，尤其17日起短短四天下殺1,739點，直逼季線重要關卡。公股銀主管指出，加上4月中旬那波是今年以來兩次較大的修正，均未特別接獲護盤任務，不過，基於自主操作有鎖定尚未除權息個股在短線下殺時逢低買進。

公股銀近期台股操作策略 圖／經濟日報提供
公股銀近期台股操作策略 圖／經濟日報提供

公股銀主管強調，「我們不會短線殺進殺出」，而是較穩健希望有股息收入，惟也會動態調整，陸續進行獲利了結，再布局殖利率較高股票，但強調不會太短進短出，主要仍是獲取股息為主，而有些除完權息有獲利也會賣掉，畢竟股性各有不同，除權息完容易貼息的可換股操作。

因此，目前銀行在操作策略上，股票投資以配息為主、殖利率高及具有前景的產業為標的，例如金融股獲利前景看好股性又穩定，尤其目前許多科技股漲高後殖利率下跌，現階段金融股現金殖利率仍至少有3％以上，加計股票股利後總殖利率更高。惟該主管強調，許多公股間互有交叉持股，基於利害關係人，公股金控或銀行股票不能購買，故多以民營金融股為主。

至於其他前景佳的產業方面，除了主流AI族群、半導體之外，還看好重電設備相關，具有低碳減碳、多重發電來源的相關個股。另，近期市場押注「川普交易」前景混沌，如降利率同時加關稅，恐助長通膨，故各方都還在調整。

此外，公股銀主管提到，外界通常會觀察公股券商進出作為行庫護盤依據，但這當中包含其他機構法人、投信ETF進出或是散戶等客戶下單，所以並不準確。惟公股行庫在財務操作策略多以價值型投資為主，大跌時會逢低進場，又如通常外資大賣時台股多會大跌，因此公股是逢低接比較多。

不過，該主管認為，高股息ETF崛起之下台股市場生態改變，形同螞蟻雄兵力量大，在外資大賣之際會上演內資對抗外資，投資人定期定額持續申購，ETF規模擴大，「被動式」買盤成為大盤支撐力道。

主管 台股 外資

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