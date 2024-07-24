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74家上市櫃公司除權息受凱米颱風影響 這家股東超過129萬

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

凱米颱風來勢洶洶，台北股匯市繼24日休市後，25日將再休市一天，累計連兩天休市，有多達74家上市櫃公司除權息受到影響，最新受到影響的是股東人數多達129萬6,935人的中鋼（2002），相關受影響公司除權息必須順延至股市恢復正常交易日。

依上市櫃公司公告，原訂24日除權息公司有24家，包含遊戲股王鈊象等；原訂25日則多達50家，除每股將配發0.35元現金股利的中鋼外，還有重電股王華城、近期熱門股晟銘電，合計24、25日共74家，而訂於26日除權息有八家，如26日台股恢復正常交易，則當天除權息公司將暴增至82家。

依股號順序來看，原本預計24日除權息公司，包括味全、士電、中化生、科妍、燁輝、雄順、三陽工業、聯邦銀、王道銀行、華立、昇陽、鈊象、台勝科、達邁、健椿、遠雄港、亞通、良維、信實、穩得、雲豹能源、湧盛、利百景、博盛半導體。

原訂25日的公司，包括台聚、華夏、亞聚、台達化、嘉裕、華城、樂事綠能、中化、中鋼、中鴻、佳世達、昆盈、精技、資通、普安、太子、第一保、玉山金、晟銘電、倚強科、凡甲、同致、大聯大、冠星-KY、駐龍、光隆精密-KY、德淵、合一、聯德控股-KY、杰力、中美晶、老爺知、光聖、訊芯-KY、台數科、聚和、保勝光學、樂斯科、群翊、羅麗芬-KY、視陽、永道-KY、阜爾運通、元太、金益鼎、大汽電、新保、全國、聚賢研發、昱臺國際。

中鋼 除權息

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