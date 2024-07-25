就市論勢／先進封裝 逢回找買點

盤勢分析

美國大選紛擾提前，川普遭槍擊、拜登宣布退選等非經濟事件，造成全球股市震盪，台股自7月中盤中高點至本周盤中低點，最大修正點數超過2,200點，跌幅達一成但守穩季線關卡，台股23日收盤大漲614點，漲幅2.7%，收在22,871點。

年初至今台股兩度急跌修正，一次受美國降息可能延遲與中東地緣政治因素影響，此次是美國選舉候選人變數衝擊，觀察台灣總體經濟持續好轉、出口擴張趨勢，企業銷售、獲利逐季轉佳，政治紛擾造成的盤勢震盪使得歷年第3季台股修正波提前到來，急跌修正後台股反倒出現中長線入手相對吸引人價格。

觀察歷次美國總統大選前標普500指數平均報酬走勢變化，大選逼近會帶來美股較大波動，因此歷年美國總統大選前兩個月可能是股市相對低點，隨後在投票前可能反彈，結果底定後，可能還會有一波修正，後續則跟隨景氣與市場行情走揚，今年的修正在非預期事件下提前四個月出現，後續選情變化衝擊可能稍見鈍化，但干擾仍在。

美國共和黨候選人川普民調快速攀升，他的相關言論包括科技業受到美中貿易戰再起影響，綠能產業可能遭受壓抑等，都為台股帶來短線較大衝擊，加上民主黨拜登退選，股市短時間較大修正，不過也由於近期市場對降息時間點與降息次數預期再偏向樂觀，反應物價、就業與經濟數據趨緩現象。

投資建議

台股後市持續看好短線跌多的科技股，特別是今年市場主要動能，AI成長潛力大，晶圓代工持續看好，先進封裝供不應求等，逢回仍是可把握的投資焦點，此外，台股短線可能在季線與月線間震盪整理，月線以下為波段投資布局點，若見攻上月線，建議採中長線定期定額投資策略。