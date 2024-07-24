大摩謹慎保守看ABF載板產業 台系三雄均「劣於大盤」

摩根士丹利證券繼調降科技產業評級至「中立」後，最新報告看ABF載板產業也抱持謹慎保守的立場。台系載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）雖然營運轉好，但大摩認為價格壓力仍大加上日圓走弱，因此仍維持「劣於大盤」評級。

報告指出，雖然欣興、景碩及南電第2季營收都優於前一季，產能利用率持續轉佳，營運也呈現季增態勢，但由於市場對利潤期待過高、加上折舊費用增加與價格壓力仍大，且還有日圓走弱所帶來的市占率變化，因此對產業前景的看法依舊謹慎保守。

大摩指出，在台廠中，欣興是本季唯一舉辦法說的ABF載板廠，預期最糟的處境似乎已過去，公司可望發布謹慎樂觀的展望。不過，整體來看，由於大摩預估短期內獲利不致於大幅改善，因此對這個產業仍維持「劣於大盤」的立場。

大摩對欣興今年預估每股稅後純益（EPS）上調3%，但明、後年預估EPS都下調1%，目標價維持120元；對南電今年預估EPS下修12%，明、後年預估EPS都下調2%，目標價維持135元；對景碩今年預估EPS下修13%，明、後年預估EPS都下調3%，目標價維持75.5元。