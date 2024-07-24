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AI PC滲透率提升可期 法人看好三家品牌業者

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
AI示意圖。圖／ingimage
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研調機構統計第2季全球個人電腦（PC）出貨量年增1.9%，優於預期，法人表示，隨PC需求復甦及AI PC滲透率上升，華碩（2357）、宏碁、微星等品牌業者可望受惠，規格升級亦為記憶體、記憶體連接器、電源供應器、電池廠商增添動能。

根據Gartner統計，全球PC上季出貨量年增1.9%、季增7.8%至6,070萬台，庫存已回歸正常水位，主要出貨動能來自商用市場，多數區域出貨量呈現年增，其中，EMEA成長4.8%最為強勁，接續為美國3.4%、拉丁美洲3%，亞太地區則年減2.2%。

以品牌來看，法人解析，第2季多數業者出貨量均年增，包括蘋果13.1%、華碩 11.7%、宏碁11.2%、聯想3.5%、與HP 1.7%，Dell出貨量年減2.4%，主因是中國大陸市場需求疲弱，使亞太地區出貨量年減雙位數。

此外，台灣五大筆電ODM廠單季整體出貨量年減1.4%，但季增13.1%，優於法人預期，客戶拉貨與Chromebook需求升溫扮演主要關鍵，其中，和碩、仁寶分別季增29%、16%，表現優於同業。

法人預估，第3季全球PC出貨量將季增4%至5%，展望相對較弱，但第4季隨AI PC新機種上市，將帶動出貨更顯著反彈，維持2024至2025年全球PC出貨成長3%、6%預估，動能來自商務換機潮以及AI PC滲透率上升。

尤其商務機種需求成長幅度將超越消費性機種，法人看好商務機種較高的英業達、仁寶等ODM廠將可受惠。

法人評估，隨搭載超微Ryzen AI 300及英特爾Lunar Lake CPU新機上市，AI PC滲透率擴增將更顯著，因兩家業者PC市占率仍高，若將AI PC定義為具備NPU的電腦，今年第3季滲透率估達40%以上，明年第3季上看80%至90%，看好AI PC的平均售價較高、規格升級分別有利品牌業者、相關零組件供應商。

AI 貨量

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