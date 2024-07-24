新兆元產業 資誠、證交所與 AAMA 「證在小聚-數位雲端」

由臺灣證券交易所主辦的「證在小聚」系列座談會，繼5月份生技場後，於7月18日再度攜手資誠聯合會計師事務所，及創業者共創平台基金會（AAMA）協辦「證在小聚－7月份數位雲端場」，多位產官界代表齊聚交流，聚焦數位雲端產業動態與洞察未來契機，解析企業如何透過政府關鍵資源，進入資本市場開創新局。

臺灣證券交易所總經理簡立忠蒞臨致詞指出，證交所向來扮演助力產業發展的關鍵角色，並思考如何從前段就帶領企業走得更久、更遠、更滋潤。2023年申請上市家數創下近10年來新高，籌資金額更改寫歷史最高紀錄，與全球主要市場均呈現衰退的狀況相比之下，臺灣IPO市場表現相當亮眼。截至2024年6月底，上市新經濟市值突破1兆元，其中數位雲端市值高達1,336億元。證交所將持續以「雙引擎」（一般板及創新板）的方式，透過資本市場的力量，陪伴企業成長茁壯，驅動臺灣下個黃金10年的經濟成長。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，隨著生成式AI問世，人工智慧、雲端解決方案，更加速驅動全球數位轉型歷程，掀起新一波科技浪潮。臺灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，以豐沛人才、完善的產業生態系為根基，站在這波浪潮的最前線。因應隨著產業生態變遷，在政策支持與交易所推動下，「數位雲端」等新經濟產業納入掛牌類別，將有助於帶動資本市場產業多元化發展，透過發揮群聚效應及聚焦投資人關注，有望打造臺灣下波護國群山。資誠未來亦將持續致力於推動數位雲端等新經濟產業進入資本市場，與企業共同攜手，以創新科技接軌國際，厚植臺灣經濟成長動能。

創業者共創平台基金會執行長陳英姿表示，AAMA 台北搖籃計畫以培育臺灣下一代具指標性創業家為使命，至今已邁入第13年，成功協助超過300位創業家，其中有68家企業，規劃在未來1至5年間進入資本市場。AAMA來將持續銜接創業家與資本市場，並與證交所持續密切合作，從資金面、政策面共同推動臺灣創業生態系。

臺灣證券交易所上市二部高級專員馮淑敏表示，臺灣上市公司於國際市場表現優異，根據世界交易所聯合會（WFE）統計，TWSE於全球80個交易所中，成交值與市值排名分別為第9及14名。TWSE雙主板具備「Home Market」主場四大優勢，包括（一）外資青睞，投資比重維持在4成以上；（二）以創新、永續形成產業新聚落；（三）透過造市引資，藉此提升企業估值及價值鏈；（四）鏈結公部門資源，組成新創國家隊，以資金活水助攻創新企業籌資。

馮淑敏表示，懂企業的TWSE團隊，透過「保母式服務」的一對一輔導窗口協助企業規劃上市，亦持續聆聽業界聲音，滾動式調整、放寬創新板規範。創新板開板迄今，累計27家申請送件，掛牌中之17家企業市值達1,913億元。展望未來3至5年，TWSE期望達成創新板累計送件80家公司的目標，更希望以上市主板雙引擎力量，讓不同規模、特性產業的公司，有機會一步到位找到適合的資本市場板塊籌資發展，帶動臺灣產業能量傲視全球。