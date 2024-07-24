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凱米颱風來襲 雲豹能源等21檔個股順延除權息

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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因應凱米颱風，台股24日休市一天，原先預定24日除權息的上市櫃公司將順延一日除權息。

上市公司包括味全（1201）、士電（1503）、中化生（1762）、科妍（1786）、燁輝（2023）、三陽工業（2206）、聯邦銀（2838）、王道銀行（2897）、華立（3010）、昇陽（3266）、台勝科（3532）、達邁（3645）、遠雄港（5607）、雲豹能源等，上櫃公司則有雄順（2073）、鈊象（3293）、健椿（4561）、亞通（6179）、良維（6290）、信實（6721）、穩得（6761）。

三陽工業（2206） 除權息

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