英特爾3奈米 AI 晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底進入量產。法人機構指出，英特爾當初設計為希望首度結合自家GPU團隊與Habana團隊，一起打造新一代AI晶片，除了結合可程式設計化架構與圖形處理核心，也為新一代平台擴張軟體資源，藉此發展自家生態系與強化客戶黏著度，力抗輝達壟斷局面。

分析師指出，英特爾Gaudi 3採用台積電5奈米製程，但相比輝達Blackwell系列採用4奈米，效能表現仍落差一截，Falcon Shores直接邁進3奈米並沿用CoWoS技術，將與輝達下一代的Rubin同級，希望藉此縮小與輝達間的差距，也讓台積電3奈米產能更加吃緊，預期最快要到明年第2季才會正式對外發表。

且明年下半年才有量產的排程，仍採用Gaudi 3相似的8顆GPU集成子系統模式做為運算架構，因Gaudi解決方案內部需靠PCIe switch晶片做GPU to GPU的串連，對外也需400G以上等級的Ethernet switch做傳輸搭配，預期相關AI產品與智邦（2345）等高階網路交換器代工廠商皆可受惠。

智邦因資料中心需求快速成長與高階產品滲透增加，預期今年營運可望再度創高，考量公司持續開發高階產品，並與客戶更加深度合作，業務逐漸轉型為JDM模式，以提供更多服務，有利未來營運成長。