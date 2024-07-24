快訊

凱米「完全沒受山脈阻擋」 粉專：完美的大型颱風教科書

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

英特爾3奈米 AI 晶片明年底量產 智邦等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

英特爾Falcon Shores（Gaudi 4）將採用台積電3奈米製程、CoWoS技術，目前已完成設計定案，預計明年底進入量產。法人機構指出，英特爾當初設計為希望首度結合自家GPU團隊與Habana團隊，一起打造新一代AI晶片，除了結合可程式設計化架構與圖形處理核心，也為新一代平台擴張軟體資源，藉此發展自家生態系與強化客戶黏著度，力抗輝達壟斷局面。

分析師指出，英特爾Gaudi 3採用台積電5奈米製程，但相比輝達Blackwell系列採用4奈米，效能表現仍落差一截，Falcon Shores直接邁進3奈米並沿用CoWoS技術，將與輝達下一代的Rubin同級，希望藉此縮小與輝達間的差距，也讓台積電3奈米產能更加吃緊，預期最快要到明年第2季才會正式對外發表。

且明年下半年才有量產的排程，仍採用Gaudi 3相似的8顆GPU集成子系統模式做為運算架構，因Gaudi解決方案內部需靠PCIe switch晶片做GPU to GPU的串連，對外也需400G以上等級的Ethernet switch做傳輸搭配，預期相關AI產品與智邦（2345）等高階網路交換器代工廠商皆可受惠。

智邦因資料中心需求快速成長與高階產品滲透增加，預期今年營運可望再度創高，考量公司持續開發高階產品，並與客戶更加深度合作，業務逐漸轉型為JDM模式，以提供更多服務，有利未來營運成長。

台積電 奈米 輝達

延伸閱讀

從運動員到開發者 英特爾運用開放AI系統解決真實世界的挑戰

美傳擴大管制輝達銷陸 連降規版H20都不准賣

台積電傳攜手群創 這步棋…甩開兩大對手

台股本周「短線回檔機會高」！台積電等3大族群 專家曝好買點

相關新聞

台股短期內下殺2千點…他卻大舉加碼共240萬！ 小師傅：不怕跌只擔心沒錢

這陣子我一共加碼了240萬，輕輕鬆鬆分批加碼。你說我會擔心嗎？我只會擔心沒錢，不怕它跌，所以我還是按照自己的資金狀況分批買進。

美股四大指數23日收黑 投顧：台股上檔壓力暫看月線

颱風凱米來襲，台股今天休市，美股四大指數23日收黑，費半指數跌最重。台股昨天因3大權值股同步彈升逾4%，帶動台股上漲61...

台股外資回頭！報復性大漲614點 權值三王領軍上衝

台股在外資終止連七賣、回補128.7億元，加上投信、公股券商齊力下，昨（23）日出現報復性反彈，由權值三王領漲，台積電尾...

川普遇襲陸股民嘆「A股完了」會影響台股？…他點4資產、2國貨幣是避險首選

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）7月13日在美國賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，突然遭受槍擊，消息曝光震驚全球，包括市場、學者、媒體、政治觀察家等多認為11月選情有利於川普。

電子次族群 短多搶進

台股昨（23）日隨賣壓宣洩告一段落，隨美股同步反彈，盤面半導體設備、散熱等兩大電子次族群積極表態，弘塑（3131）、健策...

就市論勢／手機供應鏈 旺季加持

加權指數昨（23）日上漲614點，收在22,871點，漲幅2.7%。近日大盤出現快速修正，從高點24,416點一口氣修正2,200點，直接回測季線。今年4月也出現過一次較大修正，回測到季線後，開始了5,000點大行情。期望本次修正整理後，開始下半年度行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。