台股短期內下殺2千點…他卻大舉加碼共240萬！ 小師傅：不怕跌只擔心沒錢
昨（22日）天大盤下殺600多點，我就立馬去我家最近的公園，找了一個風景好的、有涼亭的，還可以早上看阿公阿嬤打太極拳的好位子，睡了一天。太極拳也看完了，9點一開盤我就知道今晚可以吃大碗滷肉飯加滷蛋了，不用吃土了。
這陣子我一共加碼了240萬，輕輕鬆鬆分批加碼。你說我會擔心嗎？我只會擔心沒錢，不怕它跌，所以我還是按照自己的資金狀況分批買進。
這時候碰上大跌，就是考驗你到底是長期存股還是做短線的人。面對我們這種長期存股的，心態就是看到下跌就是我們進場的時機，開心都來不及了。每次不是都這樣嗎？台股哪一次不是跌得越深，彈得就越高。
但是我相信還是有一堆人在等待最低點。重點是你根本判斷不出來現在是高點還是低點，到最後也是一張也沒有買。如果你真的是長期存股的話，這時候都不買，那我蠻好奇的，存股不就是逢低加碼買進嗎？漲你也不敢買，跌你也不敢買，那到最後真的只能空手走一回了。
身邊真正會買的人，當下隨時都會買，習慣說再等等的人，通常永遠不會買。他們就是既期待又怕受傷害，所以遲遲不敢出手。你要知道的是，機會成本也是成本，沒進場就等於沒有配息和資本利得。或許你認為現在可能還是高點，那你就少買一些就好了，至少上漲了你還是可以加顆滷蛋嘛。
只有一直在市場中
才能參與市場成長
股災過後只要你的選股沒問題
總市值只會一直不斷創新高的
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