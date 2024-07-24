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台股短期內下殺2千點…他卻大舉加碼共240萬！ 小師傅：不怕跌只擔心沒錢

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

昨（22日）天大盤下殺600多點，我就立馬去我家最近的公園，找了一個風景好的、有涼亭的，還可以早上看阿公阿嬤打太極拳的好位子，睡了一天。太極拳也看完了，9點一開盤我就知道今晚可以吃大碗滷肉飯加滷蛋了，不用吃土了。

這陣子我一共加碼了240萬，輕輕鬆鬆分批加碼。你說我會擔心嗎？我只會擔心沒錢，不怕它跌，所以我還是按照自己的資金狀況分批買進。

這時候碰上大跌，就是考驗你到底是長期存股還是做短線的人。面對我們這種長期存股的，心態就是看到下跌就是我們進場的時機，開心都來不及了。每次不是都這樣嗎？台股哪一次不是跌得越深，彈得就越高。

但是我相信還是有一堆人在等待最低點。重點是你根本判斷不出來現在是高點還是低點，到最後也是一張也沒有買。如果你真的是長期存股的話，這時候都不買，那我蠻好奇的，存股不就是逢低加碼買進嗎？漲你也不敢買，跌你也不敢買，那到最後真的只能空手走一回了。

身邊真正會買的人，當下隨時都會買，習慣說再等等的人，通常永遠不會買。他們就是既期待又怕受傷害，所以遲遲不敢出手。你要知道的是，機會成本也是成本，沒進場就等於沒有配息和資本利得。或許你認為現在可能還是高點，那你就少買一些就好了，至少上漲了你還是可以加顆滷蛋嘛。

只有一直在市場中
才能參與市場成長
股災過後只要你的選股沒問題
總市值只會一直不斷創新高的

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 大盤 財務

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