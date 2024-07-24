美股四大指數23日收黑 投顧：台股上檔壓力暫看月線

颱風凱米來襲，台股今天休市，美股四大指數23日收黑，費半指數跌最重。台股昨天因3大權值股同步彈升逾4%，帶動台股上漲614.85點，創史上第2大漲點，收在22871.84點；投顧指出，台股觸季線止跌反彈，上檔壓力暫看月線23412點。

凱基投顧表示，台股與20日均線負乖離過大，且走揚季線支撐在即，台股昨天開高走高，收長紅K棒，技術面出現跌深反彈，上檔壓力暫看20日均線23412點。

回顧今年4月台股回測60日均線後的轉強過程，量能先是急縮後，然後指數開始走穩，昨天台股成交金額急縮至3939億元，與4月轉強過程的量價節奏類似，建議持續觀察量能變化，若能控制得宜，不要出現失控狀況，或有利於反彈延續，否則仍有回測或跌破60日均線風險。

華爾街投資人正評估美國企業表現好壞不一的財報，並持續注意快速變化的美國總統大選選情，美股4大指數23日收黑。

道瓊工業指數終場下挫57.35點或0.14%，收40358.09點，標準普爾500指數跌8.67點或0.16%，收在5555.74點；以科技股為主的那斯達克指數滑落10.22點或0.06%，收在17997.35點，費城半導體指數下跌79.93點或1.46%，收在5397.9點。

外資及陸資昨天買超126.44億元，終結連續7個交易日賣超趨勢，投信買超81.21億元，自營商賣超65.01億元；三大法人合計買超142.64億元。

據台灣證券交易所資料，外資昨天買超前10名中以金融股居多，有台企銀、元大金、台新金及中信金。