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台股外資回頭 報復性大漲614點 權值三王領軍上衝

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股在外資終止連七賣、回補128.7億元，加上投信、公股券商齊力下，昨（23）日出現報復性反彈，由權值三王領漲，台積電（2330）尾盤大單再臨門一踢，推升指數單日大漲614點收22,871點，改寫史上第二大單日漲點，上市櫃市值回升2.04兆元。

投顧法人指出，台股後市能否再戰24,000點，須觀察日圓匯率、八大公股動向、台積電是否重回千元、大盤月線攻防等四大指標。

台股23日亮點與展望
台股23日亮點與展望

周一美股率先反彈，台股在台積電、聯發科、鴻海等權值三王領軍下，開高走高，台積電大漲40元收979元、貢獻340漲點，鴻海上漲9元收201.5元、貢獻41點，聯發科上漲50元收1,275元、貢獻26點，單是三王便拉升407點，尤其台積電尾盤最後一筆大單6,369張，一口氣拉抬7元，指數終場大漲614點、收在22,871點，為今年第一大、史上第二大單日漲點，成交量因觀望颱風假等因素降至4,010億元。

三大法人動向上，外資結束連七賣共賣超2,159.3億元，轉而買超128.7億元，主要回補台積電6,943張，而外資期貨空單亦大減7,414口，降至32,825口；投信買超83.5億元、連17買，累計買超877.4億元；自營商則是賣超65億元、連13賣。三大法人合計買超147.3億元；八大公股行庫則是反常地在行情大漲時未逢高調節，買超32億元、連九買。融資餘額再減27億元 ，減至3,288億元。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國表示，台積電第3季在新台幣走貶下，毛利率有機會向高標55.5%靠攏，且在蘋果、AI拉貨，下半年業績將呈季季高的好表現，若能激勵股價重返千元，將有助行情重回月線。

不過，第一金投顧董事長陳奕光、萭寶投顧執行長賴建承指出，後市多空，首先需觀察日圓匯率，因近期許多利差交易的買盤被迫退場、償還日圓，若持續飆升，可能將削弱外資買盤力道；另外，八大公股行庫7月以來已買超達608億元，已是今年以來單月最大、史上第三大單月買超金額，顯示政策仍積極作多台股。

此外，共和黨候選人川普為贏得選戰，後續仍將就關稅等議題再出招，加上聯準會可能將在9月利率會議宣布降息，都是台股要面對的變數，要注意月線可能成為上檔反壓區。

台積電 日圓匯率

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