就市論勢／手機供應鏈 旺季加持

盤勢分析

加權指數昨（23）日上漲614點，收在22,871點，漲幅2.7%。近日大盤出現快速修正，從高點24,416點一口氣修正2,200點，直接回測季線。今年4月也出現過一次較大修正，回測到季線後，開始了5,000點大行情。期望本次修正整理後，開始下半年度行情。

台股基本面佳，特別是台積電法說會釋放出持續成長利多，只是不敵美國總統選舉產生的不確定因素。其次是大盤籌碼面的干擾，外資持續性賣超，融資水位攀高，外資空單未平倉口數一度增加至4萬多口等，有些打擊市場投資人信心。大盤可能需要一些時間進行籌碼面整理，可能需要融資適度減少或空單未平倉口數獲得適當宣洩。

投資建議

籌碼需要沉澱，須留意震盪風險，快進快出。

從產業面挑選可交易個股，第3季是手機出貨旺季，手機供應鏈族群包括光學鏡頭、PA、PCB、聲學元件、通訊元件等，有望帶動相關零組件營收表現創下今年新高。

台積電CoWoS產能供不應求，預期今年明年產能翻倍再翻倍，對相關設備商及封測廠可算是吃下未來持續成長定心丸。

AI族群方面，近期隨大盤修正，不過股價基期較低的部分產業出現不同調的表現。IP已經落底回升。另外是載板三雄，有機會獲得轉單，股價也呈現落底回升。

傳產股主軸仍是重電及綠電，AI大廠相繼在台灣成立資訊及研發中心，AI算力需要強韌電力支持，今明年在台電釋出電力設備標案挹注下，加上民間綠電持續投入，給予電力設備股長期發展機會。

此外，這個月的重頭戲是亞洲生技大展，或許生技股有機會異軍突起。