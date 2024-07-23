電子次族群 短多搶進

台股昨（23）日隨賣壓宣洩告一段落，隨美股同步反彈，盤面半導體設備、散熱等兩大電子次族群積極表態，弘塑（3131）、健策等吸引短多搶進，法人看好後市表現，建議可趁震盪時逢低擇優布局。

美國總統拜登宣布退選，市場轉為關注財報表現，引領科技股走勢逐漸回神，人工智慧（AI）多頭指標輝達（NVIDIA）強漲4.7%、台積電ADR漲2.1%，台股昨日因外資在期現貨偏多操作，收復前一日失土。

籌碼經過良性換手，中長期基本面趨勢仍佳的半導體設備、散熱等電子次族群強勢點火，包括弘塑、志聖、均華、辛耘、萬潤、雙鴻、泰碩、健策、奇鋐、高力等，單日漲幅4.5%至9.5%不等，躍居盤面多頭亮點。

台積電在法說釋出CoWoS先進封裝需求持續強勁樂觀訊息，預期今年產能超過倍增仍嚴重供不應求，明年緊缺狀況亦未解，將持續與後段封測廠合作，希望明年產能繼續倍增，弘塑漲9.5%收1,550元，蓄勢挑戰7月8日1,645元歷史高點。

台新投顧副總經理黃文清表示，除CoWoS先進封裝產能滿載，台積電3奈米產能同樣吃緊，加上建置2奈米需求，半導體先進製程相關設備、耗材等廠商可望持續受惠，國際半導體展將於9月初登場，亦將添增市場話題。

散熱族群股價大多在5月底見到波段高點，開始回檔修正，只有籌碼相對穩定的千金股健策，仍維持在季線以上強勢整理，但隨評價回到合理水位，加上近期傳出國際大廠關鍵水冷零組件出包，台廠有機會接獲轉單，雙鴻、奇鋐都已進入橫盤整理階段。