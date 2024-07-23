快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

電子次族群 短多搶進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
股價強勢半導體設備、散熱個股 圖／經濟日報提供
股價強勢半導體設備、散熱個股 圖／經濟日報提供

台股昨（23）日隨賣壓宣洩告一段落，隨美股同步反彈，盤面半導體設備、散熱等兩大電子次族群積極表態，弘塑（3131）、健策等吸引短多搶進，法人看好後市表現，建議可趁震盪時逢低擇優布局。

美國總統拜登宣布退選，市場轉為關注財報表現，引領科技股走勢逐漸回神，人工智慧（AI）多頭指標輝達（NVIDIA）強漲4.7%、台積電ADR漲2.1%，台股昨日因外資在期現貨偏多操作，收復前一日失土。

籌碼經過良性換手，中長期基本面趨勢仍佳的半導體設備、散熱等電子次族群強勢點火，包括弘塑、志聖、均華、辛耘、萬潤、雙鴻、泰碩、健策、奇鋐、高力等，單日漲幅4.5%至9.5%不等，躍居盤面多頭亮點。

台積電在法說釋出CoWoS先進封裝需求持續強勁樂觀訊息，預期今年產能超過倍增仍嚴重供不應求，明年緊缺狀況亦未解，將持續與後段封測廠合作，希望明年產能繼續倍增，弘塑漲9.5%收1,550元，蓄勢挑戰7月8日1,645元歷史高點。

台新投顧副總經理黃文清表示，除CoWoS先進封裝產能滿載，台積電3奈米產能同樣吃緊，加上建置2奈米需求，半導體先進製程相關設備、耗材等廠商可望持續受惠，國際半導體展將於9月初登場，亦將添增市場話題。

散熱族群股價大多在5月底見到波段高點，開始回檔修正，只有籌碼相對穩定的千金股健策，仍維持在季線以上強勢整理，但隨評價回到合理水位，加上近期傳出國際大廠關鍵水冷零組件出包，台廠有機會接獲轉單，雙鴻、奇鋐都已進入橫盤整理階段。

半導體 台積電 弘塑

延伸閱讀

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

台積電最後一盤爆6,369張買單 收979元、市值25.38兆

台積電技術稱霸全球…為何美國學不來？ 內行人曝背後真相

外資連四賣但ADR反彈 台積電終止連跌貢獻大盤逾200點

相關新聞

台股外資回頭 報復性大漲614點 權值三王領軍上衝

台股在外資終止連七賣、回補128.7億元，加上投信、公股券商齊力下，昨（23）日出現報復性反彈，由權值三王領漲，台積電尾...

川普遇襲陸股民嘆「A股完了」會影響台股？…他點4資產、2國貨幣是避險首選

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）7月13日在美國賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，突然遭受槍擊，消息曝光震驚全球，包括市場、學者、媒體、政治觀察家等多認為11月選情有利於川普。

電子次族群 短多搶進

台股昨（23）日隨賣壓宣洩告一段落，隨美股同步反彈，盤面半導體設備、散熱等兩大電子次族群積極表態，弘塑（3131）、健策...

就市論勢／手機供應鏈 旺季加持

加權指數昨（23）日上漲614點，收在22,871點，漲幅2.7%。近日大盤出現快速修正，從高點24,416點一口氣修正2,200點，直接回測季線。今年4月也出現過一次較大修正，回測到季線後，開始了5,000點大行情。期望本次修正整理後，開始下半年度行情。

軋空概念股 將帶頭衝

台股昨（23）日吐悶強彈、指數收復22,800點關卡；法人表示，現階段市場游資充沛，邁入除權息旺季，奇鋐（3017）、友...

超商 颱風物資銷量衝

中度颱風凱米暴風圈逼近，超商、超市業者全面備戰，包括統一超（2912）、全家、三商家購皆火速增加颱風物資備貨量，除了增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。