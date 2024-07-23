觀光餐飲 暑假題材燒

台股反彈，觀光餐飲族群挾暑假題材吸引資金回流，法人指出，觀光餐飲族群因暑假旺季報到，預期第3季營運表現可期，包括寒舍（2739）、王品、雄獅、山富等均可望交出亮眼成績。

市場看好包括旅行社、餐飲、度假型飯店暑假為消費旺季，營收表現可期，昨（23）日吸引買盤轉進，帶動上市觀光類股指數來到129.45點，上漲3.25點，漲幅逾2.58%，漲勢凌駕大盤表現。

寒舍受惠來台旅客持續復甦，加上台北市新增飯店房間數有限，提供房價上漲空間，下半年營運具備成長動能。

王品第3季積極在南台灣展店，繼火鍋品牌「和牛涮」和「尬鍋」7月插旗嘉義，「品田牧場」也已在7月2日於台南家樂福新營店一樓與民眾見面。

雄獅、山富第3季受惠暑假旺季，加上郵輪銷售表現亮眼，亦可望推升營運表現，且第4季可望淡季不淡。