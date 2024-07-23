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6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

超商 颱風物資銷量衝

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

中度颱風凱米暴風圈逼近，超商、超市業者全面備戰，包括統一超（2912）、全家、三商家購皆火速增加颱風物資備貨量，除了增加生鮮商品備貨量，也備妥罐頭、泡麵、礦泉水，預期颱風戰備物資銷售將暴增。

7-ELEVEN因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高二至三成備貨、雨具相關商品提高一至二成備貨，外島地區也已提早備貨。針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨量。

全家表示，因應颱風來襲，各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，以支援消費者颱風天採購需求。據過往經驗，大瓶水、家庭號土司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

三商家購旗下美廉社表示，首波針對苗栗以北門市，對颱風期間需求量大的民生物資進行備貨，提供民眾颱風天採購需求，包含雨衣、生鮮蔬菜、蛋類、冷藏冷凍肉品、冷凍食品。

貨量 颱風

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