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證交所「一路升級！全民投資通識課」 8月30日上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

協助大眾快速獲得豐富投資資訊及培養正確投資觀，證交所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等七大重要業務宣導主題，以遊戲升級形式，包裝成生動活潑之「一路升級！全民投資通識課」線上影音課程。

證交所表示，目前課程持續製作中，並將於8月30日在證交所官網及PressPlay Academy (PPA)線上課程平台同步上架，課程特別聘請非凡主播王軍凱及曾鐘玉擔任講師，無論是初學者或進階投資者都能受用，邀請投資大眾更加了解市場趨勢、掌握投資工具，暢行資本市場。

證交所特別聲明，免費課程不會邀請投資人加入群組，目前僅經營官方臉書 (請務必認明臉書帳號旁有藍勾勾，才是證交所官方臉書帳號)及Youtube頻道，也歡迎投資人加入宅在家學習網，隨時充實金融知識。

同時，提醒投資大眾，近期詐騙猖獗，「一路升級！全民投資通識課」完全免費，無須付費也無須加入任何群組即可觀看，有興趣的投資大眾，於8月30日至證交所官網專頁觀看課程；課程上線前，也可以先赴PressPlay Academy (PPA)註冊會員兌換，課程上線後，將自動通知。

詐騙 證交所

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