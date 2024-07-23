免付費、免加入社群群組 證交所全民投資通識課8月30日上線

為了幫助大眾快速獲得豐富投資資訊及培養正確投資觀，臺灣證券交易所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等七大重要業務宣導主題，以遊戲升級形式，包裝成生動活潑之「一路升級！全民投資通識課」線上影音課程。證交所特別聲明，免費課程不會邀請投資人加入群組，並請認明有藍勾勾的官方粉專所轉發之貼文訊息。

目前課程持續製作中，並將於8月30日在證交所官網及PressPlay Academy （PPA）線上課程平台同步上架，課程特別聘請非凡主播王軍凱及曾鐘玉擔任講師，無論是初學者或進階投資者都能受用，邀請投資大眾更加了解市場趨勢、掌握投資工具，暢行資本市場。

證交所提醒投資大眾，近期詐騙猖獗，「一路升級！全民投資通識課」完全免費，無須付費也無須加入任何群組即可觀看。歡迎有興趣的投資大眾，於8月30日至證交所官網專頁觀看課程；課程上線前，也可以先赴PressPlay Academy （PPA）註冊會員兌換，課程上線後，將自動通知。

證交所不會以任何名義邀請投資人加入社群群組，目前僅經營官方臉書（請務必認明臉書帳號旁有藍勾勾，才是證交所官方臉書帳號）及YouTube頻道，也歡迎投資人加入宅在家學習網，隨時充實金融知識。