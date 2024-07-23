拜登退選「川普交易」波動大 善用「超底王」掌握布局佳機

近期川普暗殺未遂事件，使總統民調對川普更加有利，不過，拜登隨後震撼發表退選，讓美國總統選舉瞬間翻轉。「鉅亨買基金」表示，選舉前市況瞬息萬變，不確定性高易讓市場波動加大，不過，依過去歷史經驗，選舉後美股持續上漲的機會高，建議投資人趁市場動盪時，善用「超底王」這類逢低自動加碼的投資工具，更能有效捕捉市場回檔的布局佳機。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，在歷史上，總統主動選擇不連任並非首次發生。最近一次是1968年林登·詹森在越南戰爭抗議聲中宣布不再競選連任，然而最終由敵對的共和黨理查德·尼克森當選。雖然在距離選舉所剩不多的時間更換候選人是否可以幫助民主黨贏得選戰仍是未知，但能肯定的是本次美國大選前，股市又出現更多不確定性，尤其原先預期受惠於川普勝選的「川普交易」將出現較大的波動。

不過，「鉅亨買基金」總經理張榮仁補充，根據自1945年以來的19次美國總統選舉日前後美股的平均表現可以發現，總統大選前三個月政治不確定性較高，股市平均表現僅上漲1%，相較於選舉後三個月平均上漲2%還差。待總統大選結果出爐，市場對執政政策方向的預期確定後，股市通常穩步回升，選後一年的平均累積報酬率可達12%，2年則達22%。

張榮仁表示，儘管近期股市時常隨總統候選人發言有較大的波動，但通常大選結果塵埃落定後，股市會趨於穩定正向發展，因此，「鉅亨買基金」表示長期投資人不用過於擔心。同時也建議適逢川普交易波動時，投資人可運用「鉅亨買基金」的「超底王」機制，把握市場修正時逢低加碼，降低成本，提高回報機會。

投資人更可根據自身資金情況和風險承受度，自行設定「超底王」的加碼條件。現在「鉅亨買基金」平台全系列基金終身零手續費，只要平台上可定期定額的基金，都能使用「超底王」。建議投資人運用「超底王」不但逢低自動加碼，可立即參與市場修正行情，更有機會在下波反彈時體驗到豐碩成果，無論漲跌都無懼，讓自己更有效率累積資產。