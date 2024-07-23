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外資買超126億終止連七賣 買超最多的竟是這檔航空股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股23日反彈大漲，指數開高走高收在最高的22,871.84點，上漲614.85點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超126.44億元，終止連七賣，統計外資買超冠軍為華航（2610），單日獲外資買超18,934張，其次則是買超長榮航（2618）12,750張。

台股23日出現跌深反彈，早盤以22,514.75點開出，上漲257.76點，盤面上由台積電領漲，收在當日的最高價，貢獻大盤指數約341點；鴻海也止跌反彈，重返200元，收在201.5元，漲幅4.67%，上漲9元，貢獻大盤指數約41點；聯發科、日月光投控、廣達、富邦金、國泰金、華城等都是上漲攻勢。

各類股表現上，多數是上漲，尤以營建股、觀光股、航運、電機、生技等類股漲勢領先，電子股及金融股也是同步上漲，下跌的類股不多，其中以綠能環保的跌勢較重，塑膠及油電燃氣、光電股也是下跌；台股終場收在最高的22,871.84點，上漲614.85點。

統計三大法人中，外資轉為買超，終止連七賣，單日買超126.44億元，投信買超81.21億元，自營商賣超（合計）65.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.91億元，自營商（避險）賣超52.09億元；合計三大法人買超142.64億元。

外資買超前十大個股依序是華航、長榮航、臺企銀、元大金、台新金、中信金、大成鋼、台泥、遠東新、中華電等；買超前十大個股中，兩檔航空股居外資買超個股冠亞軍，金融股則有4檔，其中，買超臺企銀12,647張，居買超個股第三大。

另外，在外資買超前11~20大個股中還包括永豐金、開發金、大同、富邦金、台積電、鴻海、潤泰新、合庫金、彰銀等；台積電獲外資買超6,944張，終止連四賣，投信買超1,081張，連18買，股價收在979元，上漲40元，漲幅4.25%，單日市值激增1兆373億元，回升至25兆3,889億元。

外資自7月12日以來連續7個交易日賣超，23日則轉為買超，終止連七賣，不過，外資賣超前十大個股則有，友達、群創、復華台灣科技優息、南亞科、金寶、泰金寶-DR、玉山金、瑞軒、彩晶、陽明等；友達遭外資賣超60,557張，居賣超冠軍，群創也遭外資賣超36,193張。

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