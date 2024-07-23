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台股上漲614點 三大法人買超142億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股23日反彈大漲，開高走高收在22,871.84點，上漲614.85點，漲幅2.76%，但成交量急縮至4千億以下至3,939.73億元，三大法人買超142.64億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超126.44億元，投信買超81.21億元，自營商賣超（合計）65.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.91億元，自營商（避險）賣超52.09億元。

台積電（2330）昨日收939元，今直接以963元開高走高，收在979元，漲幅4.26%，收復昨日的跳空缺口；聯發科也收最高1,275元，漲幅4.08%；鴻海也大漲4.68%，收201.5元。散熱族群表現強勁，健策、雙鴻、奇鋐都大漲超過5%，摺疊機概念股新日興、富世達也反彈大漲8~9%。航運股也同步回神，貨櫃、航空股皆上漲，華航大漲逾4%。

三大法人 自營商

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