快訊

民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電最後一盤爆6,369張買單 收979元、市值25.38兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股急跌後反彈23日收在22,871.84點，上漲614.85點，主要是由權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出6,369張買單。中央社
台股急跌後反彈23日收在22,871.84點，上漲614.85點，主要是由權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出6,369張買單。中央社

台股急跌後反彈23日收在22,871.84點，上漲614.85點，主要是由權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出6,369張買單，一口氣再拉升7元，終場收在當日最高的979元，上漲40元，漲幅4.25%，單日市值激增1兆373億元，回升至25兆3,889億元。

台股23日出現跌深反彈，早盤以22,514.75點開出，上漲257.76點，盤面上由台積電領漲，收在當日的最高價，貢獻大盤指數約341點；鴻海也止跌反彈，重返200元，收在201.5元，漲幅4.67%，上漲9元，貢獻大盤指數約41點；聯發科、日月光投控、廣達、富邦金、國泰金、華城等都是上漲攻勢。

各類股表現上，多數是上漲，尤以營建股、觀光股、航運、電機、生技等類股漲勢領先，電子股及金融股也是同步上漲，下跌的類股不多，其中以綠能環保的跌勢較重，塑膠及油電燃氣、光電股也是下跌；台股終場收在最高的22,871.84點，上漲614.85點。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。

台積電在上周法說會前就開始出現跌勢，股價從歷史新高的1,080元往下滑，近日來跌勢加重，外資出現連四賣，22日以939元收盤，23日則是開高走高，早盤以963元開出，股價收在當日最高的979元，上漲40元，漲幅4.25%，單日市值激增逾1兆元。

台積電 台股

延伸閱讀

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

又見韭菜翻車現場！她986元入手台積電「當沖沒錢交割」 哀號求拉抬

台積電技術稱霸全球…為何美國學不來？ 內行人曝背後真相

外資連四賣但ADR反彈 台積電終止連跌貢獻大盤逾200點

相關新聞

台股上漲614點 三大法人買超142億元

台股23日反彈大漲，開高走高收在22,871.84點，上漲614.85點，漲幅2.76%，但成交量急縮至4千億以下至3,...

台積電最後一盤爆6,369張買單 收979元、市值25.38兆

台股急跌後反彈23日收在22,871.84點，上漲614.85點，主要是由權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出6,3...

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

台股23日開高震盪走高，大型權值股拉尾盤，終場收22,871點，漲614點、漲幅2.7%，成交金額3,939.7億元。另...

台股急跌後反彈 後市穩了嗎？法人這樣看…

台股在短短4個交易日跌掉1,740.26點，一度小幅跌破季線，台積電（2330）為指數重挫的重要關鍵，不過，在急跌之後，...

把握牛市短線拉回的進場黃金時機 布局科技股高成長潛力

金融市場風雲變化，最佳進出場時機莫過於熊市中的反彈、牛市中的拉回。近日美國總統大選的政治不確定性，使台美股市出現較大波動...

證交所成為全球首家榮獲 BSI 頒發 ISO 14068-1碳中和證書的交易所

臺灣證券交易所於23日宣布，經過英國標準協會（BSI）的嚴謹評估與審核程序，成功通過ISO 14068-1:2023碳中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。