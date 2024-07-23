台積電最後一盤爆6,369張買單 收979元、市值25.38兆

台股急跌後反彈23日收在22,871.84點，上漲614.85點，主要是由權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出6,369張買單，一口氣再拉升7元，終場收在當日最高的979元，上漲40元，漲幅4.25%，單日市值激增1兆373億元，回升至25兆3,889億元。

台股23日出現跌深反彈，早盤以22,514.75點開出，上漲257.76點，盤面上由台積電領漲，收在當日的最高價，貢獻大盤指數約341點；鴻海也止跌反彈，重返200元，收在201.5元，漲幅4.67%，上漲9元，貢獻大盤指數約41點；聯發科、日月光投控、廣達、富邦金、國泰金、華城等都是上漲攻勢。

各類股表現上，多數是上漲，尤以營建股、觀光股、航運、電機、生技等類股漲勢領先，電子股及金融股也是同步上漲，下跌的類股不多，其中以綠能環保的跌勢較重，塑膠及油電燃氣、光電股也是下跌；台股終場收在最高的22,871.84點，上漲614.85點。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。

台積電在上周法說會前就開始出現跌勢，股價從歷史新高的1,080元往下滑，近日來跌勢加重，外資出現連四賣，22日以939元收盤，23日則是開高走高，早盤以963元開出，股價收在當日最高的979元，上漲40元，漲幅4.25%，單日市值激增逾1兆元。