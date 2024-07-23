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台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

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台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股23日開高震盪走高，大型權值股拉尾盤，終場收22,871點，漲614點、漲幅2.7%，成交金額3,939.7億元。圖／聯合報系資料照片
台股23日開高震盪走高，大型權值股拉尾盤，終場收22,871點，漲614點、漲幅2.7%，成交金額3,939.7億元。圖／聯合報系資料照片

台股23日開高震盪走高，大型權值股拉尾盤，終場收22,871點，漲614點、漲幅2.7%，成交金額3,939.7億元。另外，櫃買指數也收紅漲1.2%。台積電（2330）收979元、漲40元。

綜觀台股盤面上，AI族群繼昨日全面跌深反彈，除台積電收漲4.2%拉尾盤之外，包括：健策、日月光投控、高力、鴻海、勤誠、智原、廣達、聯發科、緯穎等紛紛勁揚。

電子組件族群也走強，包括新日興、台端、志聖、金像電、台光電、健鼎等；散熱族群的建準、奇鋐、協禧、雙鴻、泰碩、力致等強攻。

其他強勢族群還有，欣巴巴、京城攻上漲停板，達麗、國產、三地開發、冠德、新建、日勝生等；觀光餐旅族群的寒舍、雄獅、晶華、王品、鳳凰、國賓、雲品等。

散裝航運族群的慧洋-KY、正德、中航、台航、裕民、四維航等；重電能源相關的士電、東元、中興電、亞力、華城紛紛走強。

安聯投信台股團隊表示，在近期國際情勢上，儘管美國大選雜音變多，川普交易更成為牽動市場出現較大波動的主因之一。

不過，近日觀察費城半導體等主要科技股相關指數，已呈現較為平穩的走勢，顯示投資氣氛有望從受政治等不確定因素的干擾，逐步回到對基本面的關注。

就主題上，包括AI等科技股主題，近期呈現拉回整理之際；資金除了輪動到其他中小股外，近日受到川普交易影響，也讓部分抗通膨主題，由於具有基期、評價面較低等優勢，或可開始留意。

但與此時同，即便原物料有望受惠於價格上揚，終端消費動能減弱也是事實，所以在兩者拉扯後對基本面的實際挹注，則仍有待觀察。

至於投資建議上，隨著財報陸續揭曉，產業利多也陸續反應，建議在等待8月下旬更多消息釋出前，建議多看少做，並把握不追高、不殺低的大原則。

台積電 台股

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