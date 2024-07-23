台股急跌後反彈 後市穩了嗎？法人這樣看…

台股在短短4個交易日跌掉1,740.26點，一度小幅跌破季線，台積電（2330）為指數重挫的重要關鍵，不過，在急跌之後，23日止跌反彈，到底接下來的指數是持續向上？或是再往下探？法人認為，在指數跌深之下，短線有機會反彈向上，但後續則將進入整理格局，預期整理期恐將持續到8月中下旬。

台股22日盤中曾下滑至22,130.88點，一度跌破季線，終場以22,256.99點收盤，統計4個交易日大跌1,740.26點；若是從高點指數計算，7個交易日則是下跌2,133.04點，台積電大跌拖累大盤指數重挫。

台股23日則是出現跌深反彈的表現，早盤以22,514.75點開出，上漲257.76點，指數一度拉升至22,771.05點，上漲514.06點，盤面上由台積電領漲，鴻海（2317）也止跌反彈，重返200元，聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等都是上漲攻勢。

各類股表現上，多數是上漲，尤以營建股、觀光股、航運、電機、生技等類股漲勢領先，電子股及金融股也是同步上漲，下跌的類股不多，其中以綠能環保的跌勢較重，塑膠及油電燃氣也是下跌。

台新投顧副總黃文清認為，22日出現恐慌的賣壓，但其實台股沒那麼差，出口也在成長，台積電所釋出的展望正向，中長期趨勢並未改變，只是因美國總統選舉中所出現的政治語言，造成短期的影響。

黃文清表示，後續要觀察美國科技股財報，台灣大廠的法說及財報等的表現，在這一波的反彈中，短線有機會向上，但之後還是要經過整理，預期在8月中下旬，輝達財報公布，還有預期美國Fed的降息，可望再出現一波行情。

證券分析師張陳浩表示，季線有生命線的封號，在第一次碰到季線時都會有守，出現反彈的表現；台股出現跌深反彈，預估本波約可反彈千點左右，之後將進行整理，在操作上，他則是認為逢高可減碼，靜待Fed降息及美國選舉後新一波的漲勢，在整理時期，若真想買股票，金融股值得留意。