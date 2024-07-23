台股回神跌深反彈保住季線 但短時間重挫2千點嚇到這群人

慘跌好幾天的台股，今（23）日回神，指數以大漲2百多點開盤，在大型權值股的帶領下盤高，至午盤止，指數在2萬2700點附近震盪。分析師表示，今日台股暫時以跌深的反彈來看待，詭異的是，昨天融資大減超過50億元，顯然是散戶受到驚嚇，大盤急跌造成市場出現恐慌情緒。

台北股市今天在美股反彈的激勵下，指數開高，台積電、鴻海、台達電、日月光、聯發科等大型權值股股價反彈，都有明顯漲幅，資深分析師許博傑認為，不論前一天美股有沒有反彈，台股今天都會上演跌深反彈，否則跌破季線後續會轉為悲觀。

許博傑表示，在K線型態上，今天以紅K吃掉昨天3分之2的黑K，代表昨天的長黑K無效，但因大盤指數還在五日線以下，未來幾天等待五日線下壓，指數順勢站上五日線，才有利於醞釀像樣的反彈。

大型權值股股價的反彈，帶動大盤指數揚升，至中午為止盤面上各族群表現，矽智材概念股表現不錯，漲幅超過3％，八大類股中以營建股漲幅約4％最大，電子股漲幅才2.5％。

美國大選選情愈來愈熱，拜登退選後，民主黨與共和黨的支持度又回到勢均力敵狀態，野村投信副總張繼文指出，統計美國近兩任總統當選任職期間，股市均上漲，但川普期代的股市表現相對亮眼，尤其以科技股為主的那斯達克指數表現出色，期間總報酬來到146.6％（年化24.7％），更勝道瓊工業指數的78.1％ （年化15.2％），而科技股占大宗的台股也連帶受惠，加權指數期間漲幅85.7％，勝過美國道瓊工業指數。