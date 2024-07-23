台股跌深反彈逾500點 法人：把握兩大原則、多看少做
台股23日跌深反彈，盤中最高漲逾2.2%，大彈505點。在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，隨著財報陸續揭曉，產業利多也陸續反應，建議在等待8月下旬更多消息釋出前，建議多看少做，並把握不追高、不殺低的兩大原則。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道亦皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，亦可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，建議可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。
安聯投信台股團隊指出，從第2季後半場開始，台北電腦展登場、財報與營收等訊息，相繼帶動包括AI、蘋果供應鏈等各類主題表現；如今，面對短線累積漲幅、利多消息多已反映，隨著時序上步入資訊空窗期，接下來，在8月下旬財報與營收數據揭曉，以及蘋果新機發表前，預期市場將會處於大區間整理的格局。
另方面，在近期國際情勢上，儘管美國大選雜音變多，川普交易更成為牽動市場出現較大波動的主因之一；不過，近日觀察費城半導體等主要科技股相關指數，已呈現較為平穩的走勢，顯示投資氣氛有望從受政治等不確定因素的干擾，逐步回到對基本面的關注。
就主題上，安聯投信台股團隊表示，包括AI等科技股主題，近期呈現拉回整理之際；資金除了稍早輪動到其他中小股外，近日受到川普交易影響，也讓部分抗通膨主題，由於具有基期、評價面較低等優勢，或可開始留意；但與此時同，即便原物料有望受惠於價格上揚，終端消費動能減弱也是事實，所以在兩者拉扯後對基本面的實際挹注，則仍有待觀察。
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