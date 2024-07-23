傳產電子金融齊揚 台股盤中彈升505點至22762點

台股今天隨美股止跌展開反彈走勢，盤中勁揚505.57點，彈升至22762.56點。傳統產業股普遍走揚，電子、金融類股指數分別上揚逾2%及1%，是大盤反彈的主要動力。

至10時46分，台股加權指數22730.94點，上漲473.95點，成交值新台幣2252億元。

美股費城半導體指數22日勁揚4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.16%，台積電今天股價止跌反彈，盤中達970元，上漲31元，市值重回25兆元之上，達25.15兆元，貢獻大盤指數252點。

其餘權值股、高價股也同步反彈，鴻海重登200元關卡之上；聯發科盤中達1265元，上漲40元；股王信驊攀至4195元，上揚150元；穎崴大漲93元，重登1000元大關，觸及漲停價1040元，台股再現「16千金」，電子類股指數上漲逾2.7%。

傳統產業股今天也強勢表現，營建類股指數大漲逾4%，機電和航運類股指數上揚逾3%，觀光類股上揚逾2%；台塑及南亞走跌，影響塑膠類股指數走低，表現相對弱勢。