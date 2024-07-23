台股反彈營建股噴出 五檔盤中攻上漲停板

台股22日出現恐慌性殺盤，終場大跌612點，23日出現跌深反彈，盤中大漲逾400點，類股中以營建股漲勢最強，五檔亮燈漲停，分別是欣巴巴（9906）、京城（2524）、鑫龍騰（3188）、達麗（6177）、昇益（5455），其中欣巴巴、昇益、達麗都創下歷史新高。

台股四天急殺1,740點，今跌深反彈，台積電（2330）盤中上漲約3%，最高來到970元，試圖回補昨日的向下跳空缺口；聯發科（2454）止跌上漲約2%，鴻海（2317）重回200元，漲幅近4%。

不過類股中以營建股最強，盤中有五檔攻上漲停板，欣巴巴近期無視大盤大跌，連日來守住五日線，今一舉攻上漲停至165元，創下歷史新高，波段漲幅達82%；昇益也同樣表現強勢，大漲至78.6元，同創新高；達麗攻至漲停價73.3元，越過前波71.8元的高點。

房市熱錢不斷，新案開價續創高。591新建案最新統計，今年上半年六都除台北市以外，其餘都會區新案市場每坪開價全創新高，新北市每坪開價站穩6字頭，新竹、台中，及桃園、台南及高雄，將接連挑戰5、4字頭大關。

同時今年上半年六都建物買賣移轉量年增率創下11年來最高紀錄，累計上半年約13萬6499棟，年增27.6%，部分預售個案出現供不應求現象，中部有建商早已超前部署，如大城、惠宇、精銳、國聚等開發商，今年皆有四個以上新案推出。

房市熱遍地開花，高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷22日說，有台積電的議題，在高雄怎麼買房都贏，但房價應該合理上漲。陸炤廷表示，近期公開標售的土地都持續創高價，因淨零碳排會增加成本，而且營造費用不會降，地價不會跌，「所以房價還會再漲」。