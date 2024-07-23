台股今主要漲大型股…許多電子股皆開高走低！ 專家：現有三成資金在營建股

營建股真的不錯，我現在有三成資金都在營建股。

昨天費半大漲，不過今天的台股主要漲的是大型股，中小型股的漲勢其實不明顯，主要是電子股的壓力都還在，所以我們電子股的持有依舊一半就好，畢竟看看亞股也沒有明顯的反彈，所以今天很多電子股一開高就被調解，很多都開高走低。

這陣子我有說把非電子比例拉高，所以營建股興富發不用減半，今天也終於大漲回到我們當初買進的點，我相信興富發還會繼續獲利，持續看好營建股，我自己也買了很多營建股，大家也可以買一些自己喜歡的營建股，在今天電子股的盤營建股卻是最強勢，這應該說明了一切！

目前的電子股我們就維持一半就好也先不要再殺了！畢竟最近也是有點殺得太兇，這陣子換拜登的混亂中不會重提半導體貿易戰，讓電子股有點轉圜，我看電子股會在這邊盤一陣子，要等美國總統接近11/15才會慢慢地釋壓。

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