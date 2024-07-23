外資連四賣但ADR反彈 台積電終止連跌貢獻大盤逾200點

台積電（2330）在短短4個交易日就跌掉116元，外資也是連四賣，但是投信則是連17買，自營商也轉買，ADR周一反彈2.2%，收在169.35美元，台積電早盤也止跌，以963元開出，上漲24元，貢獻台股大盤指數逾200點，台股也開高走高，盤中上漲逾400點。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。

台積電在上周法說會前就開始出現跌勢，股價從歷史新高的1,080元往下滑，近日來跌勢加重，外資出現連四賣，22日以939元收盤，不過，23日則是止跌開高，以963元開出，一度拉升至966元，上漲27元，漲幅2.87%。