快訊

凱米颱風來了！基北北桃明是否放颱風假？北市：今晚8點宣布

不信教的猶太人修復巴黎聖母院 美國木匠：就像一場夢

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股殺下來時逼自己撿一點不錯的股票！ 專家：不知買啥就市值型ETF

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

最近台股跌得讓人有點感覺，原本的未實現損益大約快要接近60％，才幾天的時間，整個像坐大怒神般回到48.99％！

新聞上有個標題：「台股7個交易日暴跌逾2100點！」標題真的很寫實，也很聳動，但是前陣子漲到很愉快的時候，若有懷著居安思危的心態，我想這幾天的震撼教育會因為有心理建設而好過一點！

除了Ai漲多的預期心理，美國總統大選的戲劇化表現也讓全球投資人看得七上八下，不但有子彈戲碼，還有陣前換將的戲碼，使得全球股市哇哇叫，加上微軟資安供應商CrowdStrike在7月18日爆發資安漏洞，美國科技股也殺聲隆隆...

目前看起來，錯不在台股，如果台股這樣殺下來，幫自己心理建設一下，逼自己多少撿一點不錯的股票，如果不知道哪檔安全，那就撿一點市值型ETF，等到風平浪靜的那天，你會認為這幾天的決定是對的！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 台股 大選 市值型 投資人 科技股 風險

延伸閱讀

跌1500可怕嗎…若再跌1萬點竟還能是獲利？ 存股哥「曝秘訣」：00878前年不到20塊

「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬

0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

相關新聞

台股今主要漲大型股…許多電子股皆開高走低！ 專家：現有三成資金在營建股

昨天費半大漲，不過今天的台股主要漲的是大型股，中小型股的漲勢其實不明顯，主要是電子股的壓力都還在...

台股殺下來時逼自己撿一點不錯的股票！ 專家：不知買啥就市值型ETF

錯不在台股，如果台股這樣殺下來，幫自己心理建設一下，逼自己多少撿一點不錯的股票，如果不知道哪檔安全，那就撿一點市值型ETF，等到風平浪靜的那天，你會認為這幾天的決定是對的！

外資連四賣但ADR反彈 台積電終止連跌貢獻大盤逾200點

台積電（2330）在短短4個交易日就跌掉116元，外資也是連四賣，但是投信則是連17買，自營商也轉買，ADR周一反彈2....

美股反彈 台股多頭反撲早盤漲近400點 台積電開漲24元

台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。台積電（2...

「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬

獲利回吐的金額就超過200萬，當然我知道對某些人來說，這不算什麼，但如果比較的對象是我自己的本業收入的話，其實還是蠻有感的。

無論誰當選科技不看淡 專家：投資「這主題」勝算大

短線政治性干擾將持續，台灣電子股修正壓力加劇，短線回測季線機率高。野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據統計，若以美國近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。