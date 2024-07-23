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台股殺下來時逼自己撿一點不錯的股票！ 專家：不知買啥就市值型ETF
最近台股跌得讓人有點感覺，原本的未實現損益大約快要接近60％，才幾天的時間，整個像坐大怒神般回到48.99％！
新聞上有個標題：「台股7個交易日暴跌逾2100點！」標題真的很寫實，也很聳動，但是前陣子漲到很愉快的時候，若有懷著居安思危的心態，我想這幾天的震撼教育會因為有心理建設而好過一點！
除了Ai漲多的預期心理，美國總統大選的戲劇化表現也讓全球投資人看得七上八下，不但有子彈戲碼，還有陣前換將的戲碼，使得全球股市哇哇叫，加上微軟資安供應商CrowdStrike在7月18日爆發資安漏洞，美國科技股也殺聲隆隆...
目前看起來，錯不在台股，如果台股這樣殺下來，幫自己心理建設一下，逼自己多少撿一點不錯的股票，如果不知道哪檔安全，那就撿一點市值型ETF，等到風平浪靜的那天，你會認為這幾天的決定是對的！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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