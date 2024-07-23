晶圓代工成熟製程谷底反彈 世界先進30日法說會風向球

晶圓代工成熟製程已自谷底反彈，世界先進（5347）將於30日召開線上法說會，屆時將成為產業風向球。

法人分析，除了台積電先進製程持續滿載，近期看到成熟製程晶圓代工利用率回溫，中國大陸晶圓代工廠利用率逼近滿載，但先前由於價格競爭激烈而面臨損平壓力，現階段開始釋出漲價訊息。

而台灣晶圓代工同業，法人分析，先前利用率約在 60~65%水準，但由於對報價堅持， 相對利用率回升僅達到 75~80%的水準，雖然成熟晶圓代工產業業績逐步好轉，但獲利短期難以回到 2022 年巔峰水準。

依據市調機構集邦科技統計，中芯半導體受惠 IC 國產替代趨勢與中系智慧型新機 OLED DDI、CIS 等周邊 IC 拉貨需求，第一季營收季增4.3%、至 17.5 億美元，市占達 5.7%，躍升至第三名，聯電營收則季增 0.6%，營收 17.4億美金微幅落後中芯半導體。由於中芯半導體已經釋出漲價的風向，而晶合集成產線則自三月起開始滿載，六月整體利用率更達到 110%，預計今年度將擴充 3~5 萬片月產能，不過整體大陸廠商毛利率仍低於台廠。