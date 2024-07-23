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美股反彈 台股多頭反撲早盤漲近400點 台積電開漲24元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。 聯合報系資料照
台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。 聯合報系資料照

台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。台積電（2330）開盤價為963元，上漲24元。

群益投顧表示，大盤指數加速回測季線，7日跌掉2,286點，均線乖離獲大幅修正。可望隨美股反彈，但短期均線偏空，先以技術性搶短因應。

操作題材可留意：

1.缺電議題續成焦點─輝達、亞馬遜等國際大廠相繼來台投資，推升AI資料中心設立熱潮，缺電議題持續成為焦點，核三7/27依法須停役，到2030年都無法指望核電，發展綠電成為主要選項，雲豹能源、天方能源（3073）、達能（3686）、新晶投控（3713）攻上漲停。

2.台積預期三年成熟，FOPLP族群可望受惠─台積電董事長魏哲家證實，正在研發玻璃基板技術，但目前尚未成熟，認為至少要三年後才有機會，市場預FOPLP、TGV鑽孔等設備將受惠，激勵友威科（3580）、鑫科（3663）攻上漲停，東捷（8064）也逆勢收高。

周一（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,415.44點，上漲127.91點、漲幅0.32%；S&P500指數上漲1.08%；那斯達克指數上漲1.58%；費半指數上漲4%。台積電ADR漲2.2%，較台北交易溢價18.6%。

在輝達（NVIDIA）和晶片股帶動下，美國股市三大指數周一反彈，投資人也重返大型成長股，Alphabet、Meta 和特斯拉漲幅介於2.2%-5.1%。投資人如今將目光從拜登退選轉向科技公司財報。周一，美國公債殖利率最初小幅走低，可能反映共和黨橫掃國會兩院的可能性降低，但在午盤前轉為走高。截至收盤，10年期公債殖利率收在4.259%，高於上周五的4.238%。

三大法人周一集中市場合計賣超52.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超77.5億元，投信買超90.6億元，自營商（自行買賣）買超39.2億元，自營商（避險）賣超104.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.76億元偏空部位，自營商則布局3.04億元偏空部位。選擇權未平倉部分，7月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為 22,000 點，買權最大未平倉下降700點至22,600點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼2,848口空單，日盤則大幅加碼4,150口空單，未平倉淨空單增至41,890口；十大特定法人大幅加碼 8,606 口空單至28,640 口。

台積電 美國公債

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