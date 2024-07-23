美股反彈 法人：台股有望回穩

錯不在台股，如果台股這樣殺下來，幫自己心理建設一下，逼自己多少撿一點不錯的股票，如果不知道哪檔安全，那就撿一點市值型ETF，等到風平浪靜的那天，你會認為這幾天的決定是對的！

2024-07-23 09:40