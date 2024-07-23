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美股反彈 法人：台股有望回穩

中央社／ 台北23日電

美股主要指數22日止跌回升，道瓊指數上漲127.91點，費城半導體指數勁揚210.67點，漲幅達4%。法人表示，台指期上揚273點，台股今天有機會隨著止穩。

美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄尋求連任，美股22日主要指數收高，道瓊工業指數上漲127.91點，漲幅0.32%，標準普爾500指數上漲59.41點，漲幅1.08%，那斯達克指數上揚280.63點，漲幅1.58%，費城半導體指數大漲210.67點，漲幅4%。

國內外產業訊息方面，研調機構集邦科技22日公布7月下旬面板報價，電視面板需求下滑，價格走跌壓力漸增，7月32、43、50、55吋下跌1美元，7月65、75吋下跌2美元。

集邦科技看好今年及明年記憶體市場將連續2年成長，預期隨著需求增長，供需結構改善，推升價格，加上高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值產品崛起，2025年動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收可望同創新高。

法人表示，費城半導體指數與台股連動性高，隨著費半指數強勁反彈，台股今天有機會同步止跌回穩。美國重量級企業特斯拉（Tesla）及德儀（TI）等即將發布財報，是市場關注重點。

快閃記憶體 電視面板

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