地緣政治紛擾 全球股市七周來首度收黑

美國共和黨總統候選人川普遭暗殺未遂反強化市場投資人對其當選預期，帶動小型股、傳統能源、金融等價值型股票走揚，但拜登政府可能進一步緊縮對中國的晶片貿易限制，川普更提及台灣應對美國軍事協助付費，衝擊半導體等科技股下挫也拖累全球股市七周來首度收黑，就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF續獲499.31億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲406.53億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲61億、57.04億與3億美元淨流入，反觀日本、拉丁美洲分別遭4.11億與0.75億美元淨流出。在產業ETF部份，近周淨流入前三大產業為工業、金融與科技。

富蘭克林證券投顧表示，距離美國選舉仍有100多天，但選舉消息已在美股掀起巨浪，歷經過去一週價值與科技成長股強弱勢易位之後，隨著拜登總統宣佈退選，將為美國政壇及金融市場投下新的變數，預期川普交易可能暫時休息，提供科技股跌深反彈機會，未來一周將有136家S&P 500大企業公布財報、美股正式進入超級財報周，留意Alphabet、特斯拉、高通等重點企業財報與財測展望。

此外，不同於美國選舉發展仍存在眾多不確定性，反觀聯準會降息趨勢已確立，未來一週亦須關注聯準會最重視的PCE通膨，若能延續降溫趨勢將有助債市多頭行情，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，既能預先鎖利、防禦股市波動並卡位聯準會降息的資本利得。另一方面，股市短線面臨籌碼面混亂、財報及選舉等消息面紛擾下波動仍大，建議靠攏長線趨勢市場度過短線波動期，首選創新成長(科技/生技)、亞洲改革(印度/日本)及淨零轉型(全球氣候變遷/基礎建設/公用事業)股票型基金，空手者可透過分批加碼或大額定期定額累積部位。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國就業市場出現較明顯軟化，2023年失業率僅有限的從3.5%升至3.7%，今年至今則是更明顯的升至4.1%。不過聯準會並不需要立即從緊縮轉向寬鬆政策，很可能是採取漸進轉向至更為中性或正常的立場，意謂2025年中之前可能有4～6次降息機會，預期股市中利率敏感的資產與固定收益資產最為受惠。隨著市場廣度進一步改善，目前仍有約40%S&P 500企業較其近期高點折價超過一成，突顯在金融、科技、能源、醫療與公用事業等皆有機會，投資級債與非投資級債殖利率相較於去年已下滑，利差也處於歷史較緊水位，不過仍是提供收益的很好工具，審慎精選標的仍有利可圖。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，數位轉型仍是企業的策略要務，因企業意識到提高效率和成長的價值，生成式AI則證明其價值，能顯著提高生產力、創造新商業模式，並在機器人、醫療保健、材料科學等領域取得突破，再者未來將處於更穩定的通膨與利率環境，而本益成長比仍合理，基於以上四大因素預期將支持科技股持續有優於大盤的表現。