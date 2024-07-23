無論誰當選科技不看淡 專家：投資「這主題」勝算大

短線政治性干擾將持續，台灣電子股修正壓力加劇，短線回測季線機率高。野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據統計，若以美國近二任總統當選任職期間統計，股市皆呈現上漲，但可發現川普當選期間股市表現相對亮眼，尤其以科技股為主的NASDAQ指數表現出色，期間總報酬來到146.6% (年化達24.7%)，更勝道瓊工業指數的78.1% (年化15.2%)，而科技股佔大宗的台股也連帶受惠，加權指數期間漲幅亦有85.7%，勝過美國道瓊工業指數，其中，電子科技表現出色，臺灣電子指數上漲122.7% (年化達21.6%)，而若進一步聚焦創新科技相關族群「臺灣創新科技指數」表現更為亮眼，期間總報酬來到179.2% (年化達28.5%)，爆發力傲視群雄。

張繼文指出，消息面的影響往往只是暫時的，股市表現最終仍將回歸基本面如企業獲利與成長性。儘管目前仍難斷定誰可拿下2024年美國總統寶座，然而就未來成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，且回顧之前川普任職期間，其重商主義推動了企業減稅與鼓勵資金回流等法案，均有助科技、尤其創新技術公司在營運上擁有更多彈性，這也是為什麼科技相關指數表現比所謂的川普概念股，如道瓊指數更為亮眼。其中，與美國科技連動大的台股也雨露均霑。目前已進入電子股財報法說密集期，個股波動加劇恐難免，然AI、邊緣AI與AI版iPhone等中長期成長動力不變，尤其是聚焦在浪尖上的創新科技相關公司表現更顯爆發力，修正後仍應偏多操作，特別是AI在台供應鏈、創新科技等後市收漲機率高，可持續留意。

回顧2024上半年，美國科技七巨頭推動科技股持續上漲，即便評價已高於其它類股，時序進入第二季財報，市場對於科技股有較高的獲利預期及財測展望，加上市場對9月預期降息升高，整體而言，野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君進一步分析表示，科技股基本面穩健，且AI長期趨勢不變，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除了半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，當前全球AI浪潮方興未艾，建議想參與科技股長期向上成長潛力的投資人，此時更該勇敢把握優質資產「打折」的機會，分批進場逢低單筆、加碼定期定額布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力。