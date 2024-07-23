「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬
大跌
每一次的大跌，都是一種投資心態的修練。
能否將大跌的挫折轉化為食糧，則是能否重新站起來的關鍵。
最近台股終於出現明顯的修正了，雖然加權指數回檔不超過10％，但有的個股已經出現超過20％的回調，如果再加上槓桿，這種程度的損失或獲利回吐，應該會讓你感到些許「心痛」了。
以我個人來說，今（22日）天獲利回吐的金額就超過200萬，當然我知道對某些人來說，這不算什麼，但如果比較的對象是我自己的本業收入的話，其實還是蠻有感的。
早上我也跟自己的好朋友開始復盤近期的決策，但有件事情必須先確認，就是「我真的有辦法躲過這次回檔嗎」？
我自認躲不過，因為我自己設定的投資取向就是必須承擔部分市場波動，因此我思考的是下一步：「有沒有可以做得更好的地方」？
不得不說還真的有，而且不少，例如某Ａ股票我有看到潛在的風險，但我仍用股票期貨工具持有較多的部位，這一波回調就讓我感到不舒服，也不符自己的部位風險控制紀律。
某Ｂ股票我自己沒有研究，但朋友跟我分享時，我覺得有不錯的「風報比」，因此買了一些部位進場蹲點，一度績效亮眼，但貪欲使得我沒有果決地賣在相對高點，但其實按照我自己過去的操作經驗，這種自己沒有研究的股票，我都會「見好就收」，就是賺自己認知範圍內的錢即可，這次卻沒照自己紀律操作，果然嚐到股頭。
另外還有看好某Ｃ生技股，這是一檔興櫃股票，買了不少但股價卻一路下跌，我一直沒有認真去做研究，現在完全就是腳麻跑不動的狀態，特別是興櫃股的流動性不佳，現在賣出勢必價格更差。
最後是某Ｄ半導體設備概念股，一度報酬率驚人，但我因為擔心賣掉就買不回來了，因此沒有按照自己原本設定的策略分批停利，結果就是獲利大回吐。
總之，最近犯的低級錯誤實在多到令人髮指，雖然我也很想用「我很忙」找理由，但犯錯就是犯錯，這些錯誤我相信自己是有能力避免的，而我也知道自己問題出在哪裡，現在看到錯誤，就只能面對它，並將其轉化為教訓，希望下次能做得更好。
但我覺得自己也有做得不錯的地方，例如之前降槓桿、略為拉高現金水位，這個做法確實奏效，至少我現在的心情平穩許多，而今天也抄底了一些營建股作長期布局，並且再將某些觀察倉位砍掉，接下來希望自己更專注於某些具有長期確定性的公司，沒把握但感興趣的就先放掉囉！
其實每一次的大跌，都是自我檢視的最佳時機。
如果這一波回調，你真的感到擔憂與恐慌，結果讓你很不舒服，那請記住，這就是「風險」的味道。
投資不可能完全沒有風險，但至少我們要學著不要只看到「獲利」，卻忽視「風險」的存在與嚴重性。
「與風險共存」，這句話說來很簡單，但總是要到股市下跌時，投資人才會重新理解這個概念的意義。當然我相信有高手總是能「趨吉避凶」，但如果你跟我一樣做不到「早就○○」，那不如將心思花在自己身上，找到自己對於報酬與風險的最佳解，正確評估自己的風險承受能力，並試著去理解風險、適應風險、肯定風險，如果能走到這一步，相信你的投資心態會更穩固，並且更能客觀看待市場波動，甚至享受它。
好啦！已經傍晚了，該去搶「友善時光」的便當跟飯糰，買到之後要回公園睡囉！聽說颱風要來，希望大家平安，也希望風力不要太強，不要把我的帳篷吹跑了！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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