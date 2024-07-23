台股恐慌殺盤一度摜破季線 大戶、中實戶資金斷鏈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國總統大選出現拜登退選變化球，加上台股短線連日急殺，衝擊大戶、中實戶資金斷鏈，台股昨（22）日出現恐慌性殺盤，盤中狂跌738點，一度摜破季線，終場大跌612點，為史上第八大跌點，收22,256點；上市櫃市值合計蒸發2.13兆元。

美國總統拜登宣布不再競選連任，市場解讀共和黨總統候選人川普當選機率高，恐將以關稅制裁亞股科技業，空頭氣氛瀰漫東北亞股市，尤其以科技股為主的台股首當其衝。台股昨天以小跌開出，但跌勢一路擴大，最低下探22,130點跌破季線，所幸公股券商、投信法人等進場護持，力守指數在季線之上。公股券商再進場買超53億元，已連八日買超；投信法人也再買90.6億元，連16買，累計買超793.9億元。

台股焦點
台股焦點

外資昨天僅賣超77.5億元，相較前兩個交易日動輒賣超五、六百億元，賣壓明顯減輕，法人解讀，「部分外資也覺得賣過頭了」。累計外資連七賣金額2,159.3億元，今年來賣超1,649億元，外資期貨淨空單增加3,002口至40,239口；自營商賣超64.5億元，連12賣，三大法人合計單日賣超52.3億元。

綜合華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，昨天外資賣壓已減輕，主要是內資「自己人在恐慌殺盤」，因短線連日急殺後，質借、丙種等業內、中實戶、大戶資金被斷頭，造成資金斷鏈，個股殺聲隆隆。

恐慌情緒蔓延下，另一散戶指標的融資餘額昨亦大減52.6億元，融資餘額降至3,316億元。法人表示，融資減肥、清空浮額，有助於盤勢落底確認；四天急殺1,740點，有機會跌深反彈。


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