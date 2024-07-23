台股驚魂...金管會信心喊話 視情況祭出相應措施

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢／台北報導
受美國政治不確定性、美國科技股漲勢消退導致美股下跌等因素干擾。 聯合報系資料照
受美國政治不確定性、美國科技股漲勢消退導致美股下跌等因素干擾。 聯合報系資料照

受美國政治不確定性、美國科技股漲勢消退導致美股下跌等因素干擾，亞股昨（22）日幾乎全倒，以台股大跌612點、跌幅2.68%最為慘烈。面對台股連日重挫，昨天更成為最弱亞股，金管會表示，持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美大選對台股影響，再視情況祭出相應措施。

國安基金官員強調，台股基本面良好，出口、國內消費、經濟成長率預測都相當正面，最近台股重挫純粹是因來自外國因素，呼籲投資人在美國大選結果尚未出爐前，對於政治語言不必反應過度，應保持理性、冷靜判斷，國安基金雖然已經退場，但仍會對國際政經情勢保持密切關注，持續觀察國際情勢與資本市場變化。

金管會解讀昨日台股表現
金管會解讀昨日台股表現

金管會指出，上市櫃公司具營運韌性，今年國內經濟也具動能，投資人面對近期波動不需過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。

據金管會統計，美股四大指數在19日跌幅介於0.71%至3.11%，連動亞股跌多漲少，台股跌幅2.68%為亞股中最慘，同時段日本跌1.21%，韓國跌1.2%，新加坡跌0.15%，上海跌0.96%，香港漲0.61%。

台股截至7月19日止，信用交易整戶擔保維持率172.35%。若以台股基本面來看，到6月底本益比24.4倍，現金殖利率2.34% （加計股票股利2.44%），國內上市櫃公司截至6月底累計營收約20.03兆元，年增10.23%，是歷年同期次高，金管會認為基本面尚稱穩健。

金管會指出，上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美國總統大選兩黨政策對台股的影響。

證交所及櫃買中心也在昨日盤後發布新聞稿表示，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件，台股多會與全球市場連動，惟上市櫃公司具營運韌性，且今年國內經濟仍具動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌。


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